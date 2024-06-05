Bakan Tekin, altı dersten zayıf aldı!

Özel sektör öğretmenlerinin hakları için başlattığı 'Eğitim nöbeti' 11. gününde. Öğretmenler, Bakan Tekin'e göreve gelişinin 1. yılı dolayısıyla karne hazırladı.

HABER MERKEZİ

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası’na üye eğitimcilerin, taban maaşın Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) kapsamında güvence altına alınması talebiyle başlattığı Eğitim Nöbeti 11. gününü geride bıraktı.

Nöbetlerine Milli Eğitim Bakanlığı önünde devam ettiren öğretmenler, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e göreve gelişinin 1. yılı dolayısıyla karne hazırladı. Bakan Tekin’in sekiz dersten altı zayıf aldığı karnenin öğretmen notunda şu ifadelere yer verildi:

"Yusuf Tekin, koltuğunda 1 yılı doldurdun. Bu davranışların devam ederse öğretmenler tarafından iyi hatırlanmayacaksın. Eğer koltuğunda kalmak istiyorsan Taban Maaş dersine iyi çalış!"

Bakan Tekin’in karnesi şu şekilde:

>> Taban maaşı ÖMK’ye dahil etmek: Sıfır

>> Patronlarla görüşmek: 100

>> Patronların kârını düşünmek: 100

>> Belirli süreli sözleşmeleri kaldırmak: Sıfır

>> Öğretmen ataması yapmak: Sıfır

>> Öğretmenlerle görüşmek: Sıfır

>> Güvenceli iş ortamı sağlamak: Sıfır

>> Eğitim iş kolu kurmak: Sıfır