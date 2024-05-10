Bakan Tekin, ÇEDES kapsamında maket mezar kurulmasına yönelik soruyu yanıtladı: Münferit bir uygulama

Kars Merkez İmam Hatip Ortaokulu’nda ÇEDES projesi kapsamında 'sabır konusunu işlemek için' mezar maketi kurulmasına ilişkin verilen soru önergesini yanıtlayan Bakan Yusuf Tekin, etkinlikler için eğitim-öğretim yılının başında velilerden imza alındığını, söz konusu uygulamanın ise münferit olduğunu söyledi. Etkinlik kapsamından velilerin haberdar edilmemesine dikkat çeken CHP Sözcüsü Deniz Yücel, "Bu düpedüz boş kâğıda imza attırmaktır” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, milletvekilleri Denüz Yücel, Bekir Başevirgen ve Sevda Karaca'nın, Kars Merkez İmam Hatip Ortaokulu’nda ÇEDES projesi kapsamında “sabır” konusunu işlemek için mezar maketi kurulmasına ilişkin verdiği soru önergesini yanıtladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, söz konusu soru önergesini "ÇEDES Projesi kapsamında yapılacak etkinlikler için sene başında projeye dahil öğrenci velileri bilgilendirilmiş ve velilerden gerekli izin belgeleri alınmıştır" diyerek yanıtladı.

Tekin, maket mezar kurulmasının ise proje faaliyetlerinde yer almayan münferit bir uygulama olduğunu ve konuyla ilgili inceleme yapıldığını ifade etti.

"BOŞ KAĞIDA İMZA ATTIRMAKTIR"

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Bakanlık'tan gelen yanıtın düşündürücü, endişe verici aynı zamanda hukuka aykırı olduğunu söyledi. CHP’li Yücel, "Bu düpedüz boş kâğıda imza attırmaktır” dedi.

VELİLERDEN AÇIKLAMASIZ İMZA ALINMIŞ

Eğitim-öğretim yılının başında, velilerden imza alındığına dikkati çeken Yücel, “Velilerin beklediği ve olması gereken MEB’in çocuğun üstün yararına, eğitimine katkı sağlayan projeler üretmesidir. Okulda çocuğunu tabut başında ağlatacakları, ağıt yaktıracakları hiçbir velinin aklına gelmez. Bunun pedagoji, psikoloji, eğitim ve sosyoloji bilimlerine aykırı olduğu ortada… Hiçbir veli, evladına travma yaşatacak bir uygulamanın altına imza atmaz” ifadelerini kullandı.

“Bizim sorumuz çok açık ve net” diyen Deniz Yücel, sorularını da şöyle sıraladı:

-Çocuğu maket mezar başında ağıt yakacağı konusunda veliler bilgilendirilmiş midir?

-Uygulamanın içeriği hakkında gereken bilgi verilmiş midir?"