Bakan Tekin'den eğitim sistemi ve Kürtçe açıklaması

HABER MERKEZİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, zorunlu eğitimle ilgili "rahatsızlıklarını dile getiren, iş dünyası gibi bazı kesimler var" diyerek sermaye gruplarını işaret etti.

Tekin, TBMM'de düzenlenen AKP grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Son günlerde tartışılan zorunlu eğitim süresinin düşürülmesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Tekin, "12 yıllık zorunlu eğitim konusunda rahatsızlıklarını dile getiren, iş dünyası gibi bazı kesimler var" dedi.

Zorunlu eğitimin düşürülmesine gerekçe olarak 'iş dünyasını' gösteren Tekin, "Ara eleman temininde güçlük çektiklerini söylüyorlar. Biz bir çalışma içinde değiliz sadece izliyoruz şu anda" diye konuştu.

Kendileri açısında zorunlu eğitim ile ilgili 'sorun olmadığını' ifade eden Tekin, kısaca şunları söyledi:

"Eğitimle ilgili tartışmaların varlığından mutluyum. Tartışılsın. Kamuoyunda bir talep oluşursa çalışmalarımızı yaparız. 12 yıllık zorunlu eğitimle ilgili de hem uluslararası raporlarda hem de politik tartışmalarda bazı olumsuzluk olan alanların ortaya çıktığı konuşuluyor. Biz de tartışmaları değerlendirir bir karara varırız. Şu anda sadece izliyoruz. İzleme dair başkanlığımız var. Onlar hem politika alanlarını hem de tartışmaları izleyip gerekli çözümleri üretmekle görevliler. Onlar da takip ediyorlar.

Bizim açımızdan sorun yok ancak sahada, 12 yıllık zorunlu eğitim konusunda rahatsızlıklarını dile getiren, iş dünyası gibi bazı kesimler var. Ara eleman temininde güçlük çektiklerini söylüyorlar. Biz bir çalışma içinde değiliz sadece izliyoruz şu anda."

KÜRTÇE AÇIKLAMASI: HER TÜRLÜ ADIM ATILDI

Kürtçe ile ilgili soruya da yanıt veren Tekin, "Kürtçe kurslar, eğitimler açıldı, seçmeli dersler açıldı. Öğretmen atamaları yapıldı. Kültür Bakanlığı Kürtçe Entellektüel Kültür ve Sanat Eserleri yayınladı. Kürtçe tiyatrolar yayınlandı. Kürtçe müzik, Kürtçe televizyon...Bu konuda atılması gereken her türlü adım atıldı" sözlerine yer verdi.