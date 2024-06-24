Bakan Tekin'den eğitimcilere yemek daveti: Eğitim Sen ve Eğitim İş yemeğe katılmayacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim alanında faaliyet yürüten sendika ve dernek temsilcilerine bugün akşam yemeği verecek. Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay ve Eğitim-Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, daveti "samimi bulmadıkları'' gerekçesiyle katılmayacak.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu akşam Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde gerçekleşecek olan yemekli etkinlikte eğitim alanında faaliyet yürüten sendikaların ve derneklerin temsilcilerini ağırlayacak.

Etkinlikte yeni eğitim öğretim müfredatına ilişkin görüş alınması beklenirken, Eğitim-İş ve Eğitim-Sen genel başkanları davete katılmayacaklarını söyledi.Türk Eğitim Sen davete yurt dışı programları gereği katılamazken, Eğitim Bir- Sen davete katılacak olan sendikalar arasında yer alacak.

"YEMEK DAVETİNDE FİGÜRAN OLMAYIZ"

Eğitim-İş Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay, Milli Eğitim Bakanlığı’nın kendilerini de yemeğe davet ettiğini, ancak katılmayacaklarını açıkladı. “Öğretmenlik mesleğini her sözüyle itibarsızlaştıran, meslek kanunundan müfredata hiçbir konuda fikrimizi dikkate alıp uygulamaya geçirmeyen, kendisini meşrulaştırmaya çalışan bir bakanlık anlayışının yemek davetinde figüran olmayız” ifadelerini kullanan Özbay, şunları kaydetti:

''Eğitimin paydaşlarıyla yemekte buluşacağız deniyor. Bu paydaşlar kim bunu bilmiyoruz. ‘Sendikalarla eğitimdeki sorunları konuşacağız’ deseler, kimlerin katılacağını bildirseler katılım sağlarız. Eğitimde şiddet olayı sonrası gerçekleşen açıklamalar ve buluşmalarda olduğu gibi ucu açıklık söz konusu. Cemaat ve tarikatlara ‘Sivil toplum kuruluşu’ denerek bu etkinliğe davet edebilirler. Bakan ile birlikte bir yemek yeme ihtiyacımız yok, sorunları çözme ihtiyacımız var. Önceliğimiz bu. Eğitim bileşenlerinin bir araya getirilmesi çağrısını olumlu buluyoruz ancak değeri yok. Biz kimsenin meşruluğunu oluşturma girişiminde bulunmayacağız. O görüntüde yer almayacağız. Kimlerin katılacağını bildiğimiz bir toplantıya katılmaya hazırız.”

"YEMEK Mİ YİYECEKLER, MÜFREDATI MI GÖRÜŞECEKLER"

Eğitim-Sen Genel Başkanı Kemal Irmak da Tekin’in yemek davetine katılmayacaklarını duyurdu. ''Daveti samimi bulmadıklarını'' ifade eden Irmak, ”Öğretmenlik Meslek Kanunu hakkında görüş almak için bizi çağırdılar ama bize metni vermediler. Metni kendileri okudular, görüş istediler. Aynı şeyi burada da yapacaklar. Bu kısa sürede yemek mi yiyecekler, yoksa müfredat görüşümü alacaklar? Her şey bir formaliteden ibaret. Bakan Tekin’i samimiyetsiz buluyoruz. Buna ortak olmayacağız'' ifadelerini kullandı.