Bakan Tekin'den itiraf yazısı: Çocukları nasıl çalıştırdıklarını anlattı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yandaş Yeni Şafak'a mesleki eğitime ilişkin yazı kaleme aldı. Mesleki eğitim merkezlerinde (MESEM) yaşanan iş kazaları ve iş cinayetlerine değinmeyen Tekin, AKP'nin programının firmaların ihtiyacını karşılamaya dönük olduğunu itiraf etti.

PROTOKOL ÖVGÜSÜ

"2016 yılında çıraklık eğitiminin örgün eğitime dâhil edilmesiyle birlikte mesleki eğitim merkezleri, lise diploması veren kurumsal yapılara dönüştü diyen Tekin, "Bu adım, öğrencilerin bir yandan üretim sürecine katılırken diğer yandan akademik haklardan mahrum kalmamasını sağladı. Eğitim, istihdam ve üretim döngüsünü aynı zeminde buluşturan bu model, mesleki eğitimin “ikinci tercih” algısından kurtulmasını sağladı. “Üreten Okullar” modeliyle devlet katkısı, öğrenci bursu, işletmeye destek gibi pek çok teşvik mekanizması devreye alındı. Aynı zamanda mesleki eğitim; özel sektör, sivil toplum ve kamu kurumlarıyla eş güdüm içinde yürütülen çok paydaşlı bir yönetişim modeline dönüştü. Örneğin, sanayi odaları ve organize sanayi bölgeleriyle imzalanan protokoller kapsamında öğrenciler gerçek üretim ortamlarında beceri kazanırken, firmalar da ihtiyaç duydukları nitelikli iş gücünü doğrudan eğitime katkı sağlayarak yetiştirme imkânı buldu" dedi.

"HENÜZ ORTAOKULDA"

“Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi”ne değinen Tekin, "Belge, okul yapısıyla birlikte ölçme sisteminden beceri haritalarına, erken yönlendirmeden sektör içi okullara kadar çok katmanlı bir reformun hayat bulmasını sağladı. Bu belge ile birlikte eğitim-istihdam-üretim zinciri yeniden kuruldu, mesleki ve teknik eğitim esnek, erişilebilir ve sektörel duyarlılığı yüksek bir yapıya kavuştu. Bugün artık bölge okulları, sektöre entegre ihtisas okulları, erken yaşta beceri yönlendirmesi, zanaat atölyeleri ve meslek ortaokulları gibi modellerle çocuklarımızın potansiyeli henüz ortaokuldayken keşfediliyor" dedi.