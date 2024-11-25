Bakan Tekin'den 'kreş' açıklaması: Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kreş konusu ile ilgili tartışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

İktidara yakınlığıyla bilinen A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan Tekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kreşler ile ilgili gönderilen yazıya gösterdiği tepkiye yanıt verdi.

Özgür Özel'e yüklenen Tekin, "Ben Özgür Özel'e gerçekten acıyorum şu anda. Kendi siyasi partisi içerisinde ya birileri tarafından bir manipülasyon içerisinde, ya okuduğunu anlamakta problem yaşıyor, ya da okuyor anlıyor ama milleti yanlış bilgilendirmek için bu tür spekülatif şeylere giriyor" iddiasında bulundu.

"GÖNDERDİĞİMİZ YAZI KREŞLERLE ALAKALI DEĞİL"

"Birincisi bizim belediyelere gönderdiğimiz yazı Sayın Özgür Özel'in ifade ettiği gibi kreşlerle alakalı değildir" diyen Tekin, "Kreşlerle alakalı olamaz zaten. Neden? 36 ay altında bakım işlevi yerine getiren kreşler bizim bakanlığımızın yetki ve sorumluluk alanında dışındadır. Biz herhangi bir belediyeye kreşinizi kapatın ya da kreş açın ya da kreşinizi açarken şu kriterlere uygun olarak kreş açacaksınız gibi bir yetkimiz yok bizim" ifadelerini kullandı.

"YALAN SÖYLÜYORLAR" SUÇLAMASI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da hedef alan Tekin, "Aynı ifadeyi Sayın İmamoğlu da kullanmış. Ya bilmiyorlar cehaletlerinden söylüyorlar, ya biliyorlar ama toplumu manipüle etmek için söylüyorlar. Alenen yalan söylüyorlar, anlamıdır bu açıkçası. Çünkü onlar söyledikten sonra bir sürü onların trolleri sosyal medyada aynı ifadeyi kullanıyorlar. Bizim kendilerine yazdığımız yazı, belediyelere yazdığımız yazı, ya da biz bir yazı yazarken CHP'li belediye, başka bir partili belediye bir şey yazmayız zaten. Biz mevzuatı tanımlarız. Mevzuat kapsamında bize verilen yetkileri tanımlarız ve bu yetkiye uygun olan ya da olmayanları kendileriyle paylaşırız. Dolayısıyla ilgili kreşlerle ilgili bizim hiçbir yazımız yok."