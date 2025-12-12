Bakan Tekin'den MESEM eleştirilerine yanıt: Çocukların alınterine karşı ağır bir haksızlık ve hadsizlik

Dijital İkiz Atölyeleri tanıtım toplantısında konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "2024-2025 eğitim öğretim yılı itibarıyla 3 bin 408 mesleki ve teknik ortaöğretim kurumunda 1 milyon 625 bin 673 öğrencimiz eğitim görüyor. Bu öğrenciler, mesleki ve teknik Anadolu liselerinde 56 alanda 119 dalda, mesleki eğitim merkezlerinde ise 39 alanda 193 dalda yollarına devam ediyor. Bu yıl 2025- 2026 Eğitim öğretim yılında 9'uncu sınıflara mesleki ve teknik liselerimize ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerimizin oranı yüzde 43. Her geçen yıl sayı biraz daha yukarı çıkıyor" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı ev sahipliğinde Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda Dijital İkiz Atölyeleri Projesi Tanıtım Toplantısı düzenlendi. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Valisi Davut Gül, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

'TÜRKİYE’DE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİN PAYI YÜZDE 40’LARA YAKLAŞMIŞ DURUMDA'

Programda konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "İçinde bulunduğumuz dönemde dijital teknolojiler, yapay zeka ve otomasyon, üretimden gündelik hayata kadar pek çok alanı yeniden düzenliyor. Bilgiye erişimin bu kadar hızlandığı bir zeminde, bilginin hakikatle, hikmetle ve ahlakla bağını korumak her zamankinden daha zor bir hale geldi. Veri artık iktisadi dengeleri, siyasal süreçleri ve toplumsal ilişkileri etkileyen bir güç haline dönüştü. Bu şartlar altında gençlerimizin 'Ben kimim, neye emek veriyorum, bu emek aileme, ülkeme ve insanlığa nasıl bir karşılık üretiyor' sorularına dağılmadan, tutarlı cevaplar verebilmesi, vaktini, emeğini ve kabiliyetlerini sağlam bir zeminde konumlandırabilmesi, maarif anlayışımız açısından merkezî bir önemdedir. Hepimizin malumu olduğu üzere mesleki ve teknik eğitim, bu anlattığım zeminde ülkemizin beşeri birikimini güçlendiren temel alanlardan bir tanesi. Almanya’da mesleki eğitimin ortaöğretim içindeki payı yaklaşık yüzde 47, İsviçre’de yüzde 61, Polonya’da yüzde 53 seviyesinde; Avrupa Birliği ortalaması yüzde 51, OECD ortalaması ise yüzde 44 civarında. Ülkemizde mesleki ve teknik eğitimin ortaöğretim içindeki payının bugün yüzde 40’lara yaklaşmış durumda. Bu yıl 2025- 2026 Eğitim öğretim yılında 9’uncu sınıflara yani mesleki teknik liselerimize ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerimizin oranı yüzde 43 yani her geçen yıl sayı biraz daha yukarı çıkıyor" ifadelerini kullandı.

'ÖĞRENCİLERİMİZ İŞ KAZASINA KARŞI SİGORTA KAPSAMINA ALINDI'

Bakan Tekin, "Son 23 yılda atılan adımlarla, bu oranı yeniden yüzde 40 seviyelerine taşıyarak mesleki eğitimi ayağa kaldırmış olsak da darbelerin insan zihinlerinde toplumlarda yarattığı travmanın etkisini ortadan kaldırmak o kadar da kolay değil. Sisteme güveni tazeleyen, meslek liselerinin itibarını onaran bir çerçeve kurgulamaya çaba sarf ettik. Buna rağmen mesleki eğitimi değersizleştiren, mesleki eğitim merkezlerimizi tartışırken emek veren çocuklarımızın hukukunu görmezden gelen her söz o çocukların alınterine karşı ağır bir haksızlık ve hadsizlik. Aynı zamanda Türkiye’nin üretim kapasitesine, toplumsal refahına ve kalkınma iddiasına karşı sergilenen ciddi bir basiretsizlik örneğidir. 2024-2025 eğitim öğretim yılı itibarıyla 3 bin 408 mesleki ve teknik ortaöğretim kurumunda 1 milyon 625 bin 673 öğrencimiz eğitim görüyor. Bu öğrenciler, mesleki ve teknik Anadolu liselerinde 56 alanda 119 dalda, mesleki eğitim merkezlerinde ise 39 alanda 193 dalda yollarına devam ediyor. Çıraklık eğitimi gençlerimizin hem iş gücü piyasasına hem de sosyal güvenlik sistemine dahil olduğu güvenli bir zemine kavuştu. Öğrencilerimiz iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta kapsamına alındı, fark derslerini tamamladıklarında meslek lisesi diplomasına ulaşabilecekleri bir yapıya kavuştu" şeklinde konuştu.