Bakan Tekin'den MESEM yanıtı: Her bir çocuk bize emanettir

(TBMM) - İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı, "Bugün hiç kimse Başbuğ'a yeni evlat, bize de kardeş uyduramayacak. Hiç kimse Başbuğ'un terörün siyasi uzantılarına muhabbetini kanıtlayamaz. Ama ben size hem de burada Türkiye Büyük Millet Meclisi TV'de terörün siyasi uzantıları için ne dediğini kanıtlayabilir. 'Bunlar da terörist' demiştir. Nokta" dedi.

TBMM Başkanvekili Celal Adan’ın başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi görüşüldü. Grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileri maddeler üzerindeki görüş ve önerilerini dile getirdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, milletvekillerinin MESEM'lere ilişkin sorularını şu sözlerle yanıtladı:

"Çocuklarımızın can güvenliği ile ilgili risk söz konusu ise protokoller iptal edilir. Bu yıl 25 bin civarında protokol iptali yapılmış. Öğrencilerimiz için; mesleki ve teknik eğitim veren okullarımızda ve MESEM’lerde bir öğretmenimiz koordinatör öğretmen olarak görevlendirilmiştir. Koordinatör öğretmenler, rutin aralıklarla ve en fazla 10 günlük periyotlarla iş yerlerine giderek; iş sağlığı ve iş güvenliği açısından gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığını, imzalanan protokole uygun davranılıp davranılmadığını, çocukların beceri anlamında gerekli eğitimi alıp almadıklarını yerinde inceleme ve değerlendirmeye tabi tutar. Herhangi bir eksiklik ya da aksaklık tespit edilmesi halinde durum raporlanır ve gerekli görüldüğünde protokol derhal iptal edilir. Her bir çocuk bize emanettir. Her bir çocuğun can güvenliği, kendi çocuklarımızın can güvenliği kadar değerlidir ve önemlidir. Bu nedenle müsterih olun. Biz, çocuklarımızın hem işletmelerde nitelikli beceri eğitimi almalarını hem de sağlıklı ve güvenli ortamlarda eğitim görmelerini arzu ediyoruz."

Görüşmelerin ardından TBMM Genel Kurulu'nda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7'nci maddeleri kabul edildi.

Bütçe maratonunun son günü olan yarın 2026 yılı Bütçesi Kanun Teklifi ve 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin tümü üzerinde son konuşmalar yapılacak ve bütçe görüşmeleri tamamlanacak.