Bakan Tekin'den öğretmen atamalarına ilişkin açıklama

Öğretmen atamalarına ilişkin konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, açıklamanın Kabine toplantısının ardından yapılacağını söyledi.

Binlerce öğretmen atama beklerken iktidardan net bir açıklama ya da adım gelmiyor. Atanmayan öğretmenler ise seslerini duyurmaya çalışıyor.

Öğretmen atamalarına ilişkin konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarıyla ilgili açıklamanın Kabine toplantısının ardından geleceğini yapılacağını söyledi.

Katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Tekin, "En yakın takip eden kişi benim. Her ortamda konuştuk. Bu konudaki çalışmalarımızı yapıyoruz. Öğretmen ihtiyacıyla ekonomik koşul birlikte değerlendiriliyor. Kabine toplandıktan sonra açıklamasını yapacağız" diye konuştu.

Geçtiğimiz ay atamalara ilişkin açıklama yapan AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Öğretmen ataması söz konusu mu?" sorusuna "Öğretmen atamaları fazla uzamayacak yakında bir miktar atama yapacağız. Ancak şimdi rakam vermek doğru olmaz Milli Eğitim Bakanımız konuyu çalışıyor" demişti.

ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 70’İ ATANMADI

Ataması yapılmayan yüz binlerce öğretmen iktidardan atama takvimini açıklamasını beklerken MEB’in 2019-2023 dönemine yönelik atama analizi, plansızlığı gözler önüne serdi. 2019 ve 2023 yıllarını da kapsayan beş yıllık dönemde atamalara başvuran 512 bin 199 öğretmenden yalnızca 160 bin 577’sinin ataması gerçekleşti.