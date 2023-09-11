Bakan Tekin'den "yeni eğitim yılı" mesajı: Sanırım en çok ben heyecanlıyım

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasına dair bir mesaj yayımladı. Tekin, “Hepimiz heyecanlıyız, ama sanırım en çok da ben heyecanlıyım. Allah yüz aklığıyla ve duaların hakkını vererek bir eğitim-öğretim yılı geçirmemizi nasip etsin” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 19 milyon öğrenci ve 26 bin öğretmen üç aylık yaz tatilinin ardından bugün yeni eğitim öğretim yılına adım atarken, AKP iktidarı döneminde hemen her bakanla değişen eğitim sistemi bu döneme de aynı şekilde başladı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) görevini Mahmut Özer’den devralan Yusuf Tekin, bugün başlayan 2023-2024 Eğitim öğretim yılı için sosyal paylaşım sitesi X'ten (Twitter) mesaj paylaştı.

Tekin, "Hepimiz heyecanlıyız, ama sanırım en çok da ben heyecanlıyım. Allah yüz aklığıyla ve duaların hakkını vererek bir eğitim-öğretim yılı geçirmemizi nasip etsin. Yeni eğitim öğretim yılımız hayırlı olsun" diye yazdı.