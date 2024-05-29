Bakan Tekin'den 'yeni müfredat' eleştirilerine yanıt: "Okuyarak eleştirsinler"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'yeni müfredat'a ilişkin yapılan eleştirilere "Okuyarak eleştirmelerini tavsiye ediyorum" yanıtını verdi. Ayrıca Tekin, hakları için nöbet tutmaya başlayan özel sektör öğretmenlerine ilişkin gelen soruya "Öğretmen arkadaşlarımızı mağdur etmeyecek çözümler üretmeye çalışıyoruz" yanıtını verdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni müfredatla ilgili eleştirilere ilişkin, "Okuyarak eleştirmelerini tavsiye ediyorum" dedi. Ayrıca Tekin, hakları için nöbet tutan özel sektör öğretmenlerle ilgili "Öğretmen arkadaşlarımızı mağdur etmeyecek çözümler üretmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, AKP TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Özel sektörde çalışan öğretmenlerin ücret ve çalışma koşulları konusundaki taleplerine ilişkin bir soru üzerine Tekin, "Özel okul temsilcileri ile bu konularda görüşüyoruz. Öğretmen arkadaşlarımızı mağdur etmeyecek çözümler üretmeye çalışıyoruz. Onlardan bizim istediğimiz şey; özel okullardaki öğretmenleri mağdur etmeyecek çözümler üretmeleri" diye konuştu.

"OKUYARAK ELEŞTİRSİNLER"

Tekin, "Yeni müfredat onayınızdan geçti. Eğitim sendikaları tartışıyorlar. Müfredatın ön açıklamasında Atatürk'ün adının geçmediği konusunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, "Kendilerine okuyarak eleştirmelerini tavsiye ediyorum. Programlarımızı okumadan değil" yanıtını verdi.

Bakan Tekin, bir soru üzerine de yaz tatiline girecek öğrencilere ve ailelerine, şu tavsiyelerde bulundu:

"Çocuklarımız yaz aylarını tatil yaparak geçirsinler. Okul ve ders dışında okuyarak başka türlü etkinliklerle sosyal aktivitelerle, sanatsal aktivitelerle ülkemizin güzelliklerini görerek güzel bir tatil yapmalarını arzu ediyorum. Velilerden de çocuklarına, öğrencilerimize bu şekilde bakmalarını ve yönlendirmelerini tavsiye ediyorum. Bu da eğitimin bir parçası."