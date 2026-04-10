Bakan Tekin: Derslik sayısı ve öğrenci mevcudunda OECD ortalamasının üstündeyiz

Çeşitli açılış ve programlara katılmak üzere Van'a gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Cengiz Andiç Kültür Merkezi'nde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen 'İhtisas Akademi'26' programına katıldı. Bakan Tekin, İsrail'in evrensel hukuk ve insanlıkla bağdaşmayan uygulamalar yaptığını, barışın, insan haklarının, demokrasinin egemen olduğu bir dünyayı hep beraber inşa etmek istediklerini söyledi. Türkiye'de 1990 yıllarda yaşanan problemlere değinen Bakan Tekin, 2001 yılında AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bütün bu problemleri çözmek üzere politik bir reçeteyle yola çıktığını dile getirdi.

'750 BİN DERSLİĞİMİZ VAR'

Türkiye'de 2002'de yaklaşık 330 bin dersliğin olduğunu ve bunun yarısının ekonomik ömrünü tamamladığını belirten Bakan Tekin, "Peki bugün kaç dersliğimiz var? Yaklaşık 750 bin dersliğimiz var. Yani 2002'den önce kalma 150 bin dersliğin üstüne yaklaşık 600 bin derslik daha inşa edilmiş. Bunun sayesinde de derslik başına düşen öğrenci sayısı 45-50 değil kademeler arasında 20'li rakamlardayız. Bu gösterge itibariyle de OECD ortalamalarının üzerindeyiz" diye konuştu.

'EĞİTİM SİSTEMİMİZİ BECERİ ODAKLI BİR HALE GETİRECEĞİZ'

Şu anda 660 sınıfta birçoğu fiber altyapı olmak üzere internet bağlantısı bulunan, bu internet hizmetiyle dünyanın en büyük eğitim içerik sağlayıcısı ve milyonlarca içeriğin olduğu EBA'ya çocukların bağlanabildiği akıllı tahtaların olduğunu söyleyen Bakan Tekin, "Türkiye'nin şu anda bulunduğu nokta, bu açıdan UNDP'nin raporunda var. Diyor ki 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti, neredeyse bütün dersliklerinde etkileşim yani akıllı tahta olan dünyadaki neredeyse tek ülke' tanımlaması yapıyor. 2001 yılında bu hayalleri kurarak yola çıktık. Bunlar fiziki göstergeler. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli diye tanımladığımız model açısından da şunu söyledik; dedik ki 'Çocuklarımızın artık okulları sadece bilgi edindikleri, çocuklarımıza sadece bilginin yüklendiği yerler olmaktan çıkartacağız. Okullarımızı ve eğitim sistemimizi beceri odaklı bir hale getireceğiz. Çocuklarımız, eğitim öğretim aldıkları okuldan çıktıktan sonra okulda edindikleri bilgilerle toplumsal yaşamda, aile hayatında o bilgileri beceriye dönüştürebilecekleri bir müfredat oluşturacağız.' Ve bu yolda da müfredatımızı revize etmeye başladık. Önce müfredatımızın içerisinden antidemokratik, ötekileştirişi, ayrıştırıcı, herhangi bir grubun etnik ya da dini sebeple aşağılandığı, aşağılandığına inandığı, öyle düşündüğü bütün bu antidemokratik ifadeler müfredatımızdan çıkartıldı" dedi.

'ÇOCUKLARIMIZ KENDİ MİLLİ DEĞERLERİNDEN UZAKLAŞMASINLAR DİYE BÖYLE BİR YOLA ÇIKTIK'

Türk milletinin binlerce yıllık devlet ve toplum geleneğine sahip bir millet olduğunu belirten Bakan Tekin, şunları söyledi:

Bizi bu coğrafyada bir arada tutan, hepimizin etrafında uzlaştığı, varlığından onur duyduğu bir devletimiz var. Bu devleti aynı güçlü parametrelerle devlet ve milletin birbirine kenetlendiği, milli ve manevi değerlerimizin, ortak değerlerimizin çocuklarımıza, eğitim kurumlarımıza kazandırıldığı bir müfredat oluşturmak durumundayız. Çocuklarımız, bu bahsi geçen küresel paradigmalarının etkisinde kalarak kendi parametrelerimizden uzaklaşmasın, kendi milli değerlerimizden uzaklaşmasınlar diye böyle bir yola çıktık. Ve bu yolda da geçtiğimiz yıl yani 2024-2025 eğitim öğretim yılında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli adıyla programlarımızı söylediğim bu parametreler ışığında revize ettik. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli böyle bir toplumsal ihtiyacın, doğal sonucu olarak çok geniş katılımlı arkadaşlarımızın yoğun çalışmaları neticesinde bu parametreleri hayata geçirecek bir model olarak kurguladık. Şu an 2'inci yılındayız."