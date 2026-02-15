Bakan Tekin duyurdu: Şeriat öven öğretmen hakkında yeni gelişme

Burdur merkezde bir ortaokulda görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeninin ders sırasında “Türkiye’ye de şeriat gelmeli” ifadelerini kullandığı iddiasıyla başlayan tartışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yazılı açıklama geldi.

CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, 14 Ocak 2026 tarihinde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle TBMM’ye yazılı soru önergesi vermişti. Önergede, öğretmen hakkında başlatılan soruşturmanın hangi aşamada olduğu, öğretmenin görevine devam edip etmediği ve herhangi bir disiplin işlemi uygulanıp uygulanmadığı sorulmuştu.

CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut tarafından Milli eğitim Bakanı Tekin'in yanıtlaması istemi ile Meclis'e sunulan önerge.

BAKANLIKTAN TEK CÜMLELİK YANIT

Milli Eğitim Bakanlığı, söz konusu önergeye verdiği yanıtta şu ifadeyi kullandı:

“Burdur Valiliğinin 23.12.2025 tarihli ve 148990739 sayılı Onayı kapsamında başlatılan inceleme çalışmaları devam etmektedir.”

Bakanlık açıklamasında, öğretmenin görev durumu ya da iddiaların içeriğine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

İzzet Akbulut'un soru önergesine bakanlıktan verilen yanıtta inceleme başlatıldığı bilgisi yer aldı.

OLAY NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Olay, velilerin İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne sunduğu resmi şikâyet dilekçesiyle gündeme gelmişti. Dilekçede, öğretmenin bir öğrencinin “Şeriat hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusuna “Bence Türkiye’ye de şeriat gelmeli, cezalar daha caydırıcı olur. Şeriatta hırsızın eli kesilirdi.” şeklinde yanıt verdiği ifade edilmişti.

Şikâyette ayrıca öğretmenin bazı öğrenciler üzerinde baskı ve korku dili içeren ifadeler kullandığı öne sürülmüştü.

Kamuoyuna yansıyan iddialar sonrası Burdur Valiliği tarafından idari inceleme başlatıldığı açıklanmış, Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerinin de okulda inceleme yaptığı öğrenilmişti.

Bakanlığın verdiği son yanıtla birlikte, süreçte incelemenin sürdüğü teyit edilmiş oldu.