‘Bakan Tekin eğitimcilere karşı cadı avı başlattı’

Haber Merkezi

Eğitim-İş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in eylemlere katılan eğitimcilere “yaptırım” uygulanacağı yönündeki açıklamasına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "Bakan Tekin’in sözleri, eğitim emekçilerine karşı başlatılmış bir cadı avının açık göstergesidir" denildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Eğitim-Sen’e boykot çağrısı sonrasında başlatılan resen soruşturmaya tepkiler sürerken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de Bursa Valiliği’nde yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızın eğitim öğretim hakkının kullanılmasını, sağlıklı bir şekilde kullanmasını engelleyen, engellemeye teşebbüs eden her kim varsa kendilerine yönelecek yaptırımları da katlanmakla da mükelleftir. Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu eylemlere katılan arkadaşlarımıza, gerekli adli ve idari mekanizmaları işleterek hukuki sınırlarımız içerisinde gerekli yaptırımlar uygulayacağız” ifadelerini kullandı.

Eğitim-İş’in açıklamasında, "Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in, sendikal haklarını kullanan eğitim emekçilerine yönelik açıklamaları, açıkça bir tehdit ve gözdağıdır. Sendikal haklarını kullanan eğitim emekçilerini disiplin cezaları ve yargı süreçleriyle tehdit etmek, demokratik bir ülkede kabul edilemez" denildi.