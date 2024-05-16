Bakan Tekin, Gürcistan Eğitim Bakanı Amilakhvari ile görüştü

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Gürcistan Eğitim Bilim ve Gençlik Bakanı Sayın Giorgi Amilakhvari ile görüştü.

Milli Eğitm Bakanı Tekin, görüşme hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Gürcistan Başbakanı Sayın Irakli Kobakhidze'yi karşılama törenine iştirak ederek Gürcistan Eğitim Bilim ve Gençlik Bakanı Sayın Giorgi Amilakhvari ile bir araya geldik. İki ülke arasındaki ilişkileri daha ileri seviyelere taşımak için gerçekleştirdiğimiz ikili görüşmelerimiz kapsamında; mesleki eğitimde iş birliği, Türkçe öğretimi, Türkiye Maarif Vakfımızın faaliyetleri ve birçok farklı konuda fikir alışverişinde bulunduk. Görüşmelerimizin iki dost ve komşu ülkeye hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.