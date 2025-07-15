Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Bakan Tekin'in 'Geri zekalıya anlatır gibi anlatıyoruz' sözlerine CHP'den tepki: "Pislik arıyorsan sözcüsü olduğun tarikat yuvalarında ara, dingil"

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, LGS'deki şaibe iddialarına dair "Geri zekâlıya anlatıyor gibi anlatıyoruz, anlamıyorlar" diyen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e "Aha geri zekalıya anlatır gibi anlatıyorum. Sen, İhvan hareketinin Türkiye Cumhuriyeti Devletine yerleştirdiği bir Truva Atısın. Pislik arıyorsan sözcüsü olduğun tarikat yuvalarında ara. Pislik arıyorsan ideolojik paydaşlarının kafalarında ara. Dingil..." sözleriyle yanıt verdi.

Güncel
  • 15.07.2025 18:15
  • Giriş: 15.07.2025 18:15
  • Güncelleme: 15.07.2025 18:22
Bakan Tekin'in 'Geri zekalıya anlatır gibi anlatıyoruz' sözlerine CHP'den tepki: "Pislik arıyorsan sözcüsü olduğun tarikat yuvalarında ara, dingil"

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP'ye katılan Muharrem İnce'nin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava ile ilgili eleştirilerine ilişkin, "Müfettişlerimiz anında incelemelerini yaptılar. Anlatıyoruz, bunu söylüyoruz. Çok özür diliyorum. Geri zekalıya anlatır gibi tane tane anlatıyoruz. Ama yetinmiyorlar, hala devam ediyorlar" demişti.

LGS'deki şaibe iddialarına dair "Gerizekalıya anlatıyor gibi anlatıyoruz, anlamıyorlar" diyen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e CHP’li Mustafa Adıgüzel tepki gösterdi.

CHP'li Adıgüzel ise Bakan Tekin'in açıklamalarına şu sözlerle tepki gösterdi:

"Aha gerizekalıya anlatır gibi anlatıyorum. Sen, İhvan hareketinin Türkiye Cumhuriyeti Devletine yerleştirdiği bir Truva Atısın. Pislik arıyorsan sözcüsü olduğun tarikat yuvalarında ara. Pislik arıyorsan ideolojik paydaşlarının kafalarında ara. Dingil..."

Muharrem İnceden Bakan Tekine: Koltuğundan kalkmamak için çocuklarımızın geleceğini çalıyorsun
BirGün'e Abone Ol