Bakan Tekin'in 'Geri zekalıya anlatır gibi anlatıyoruz' sözlerine CHP'den tepki: "Pislik arıyorsan sözcüsü olduğun tarikat yuvalarında ara, dingil"

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP'ye katılan Muharrem İnce'nin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava ile ilgili eleştirilerine ilişkin, "Müfettişlerimiz anında incelemelerini yaptılar. Anlatıyoruz, bunu söylüyoruz. Çok özür diliyorum. Geri zekalıya anlatır gibi tane tane anlatıyoruz. Ama yetinmiyorlar, hala devam ediyorlar" demişti.

LGS'deki şaibe iddialarına dair "Gerizekalıya anlatıyor gibi anlatıyoruz, anlamıyorlar" diyen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e CHP’li Mustafa Adıgüzel tepki gösterdi.

Aha gerizekalıya anlatır gibi anlatıyorum.

Sen, İhvan hareketinin Türkiye Cumhuriyeti Devletine yerleştirdiği bir Truva Atısın.

Pislik arıyorsan sözcüsü olduğun tarikat yuvalarında ara.

Pislik arıyorsan ideolojik paydaşlarının kafalarında ara.

Dingil...#YusufTekinİstifa — Mustafa ADIGÜZEL (@drmadiguzel) July 15, 2025

CHP'li Adıgüzel ise Bakan Tekin'in açıklamalarına şu sözlerle tepki gösterdi:

"Aha gerizekalıya anlatır gibi anlatıyorum. Sen, İhvan hareketinin Türkiye Cumhuriyeti Devletine yerleştirdiği bir Truva Atısın. Pislik arıyorsan sözcüsü olduğun tarikat yuvalarında ara. Pislik arıyorsan ideolojik paydaşlarının kafalarında ara. Dingil..."