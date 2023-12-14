Bakan Tekin, mülakat yazısından şikâyetçi: CHP Grubu Eğitim Danışmanı'na dava açıldı

İktidarın seçim öncesi verdiği, “Mülakat kaldırılacak” vaadi seçimden dört ay sonra Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in sözleriyle rafa kaldırıldı. Eğitim Uzmanı Ali Taştan’ın mülakat konusunda yazdığı köşe yazısı sebebiyle Bakan Tekin’in şikâyeti sonrası kendisine soruşturma açıldı.

HABER MERKEZİ

AKP iktidarının genel seçimler öncesinde “Mülakat kaldırılacak” vaadi sonrası Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in atanmasından sonra vaat gerçekleştirilmedi. Bakan Tekin, “Yusuf Tekin’in mülakat ısrarının nedeni ne? Bakanlığa mülakatı getiren kişi binlerce kişinin hakkını nasıl yedi?” başlıklı yazısı nedeniyle Eğitim Uzmanı Ali Taştan’dan şikâyetçi oldu. Açılan soruşturma kapsamında Taştan ifade verirken, yazı hakkında daha önce mahkemeden erişim engeli kararı çıkarıldığı öğrenildi.

Bakanın Tekin’in şikâyetçi olmasını BirGün’e değerlendiren Taştan, “Yazımda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in daha önceki yaptıklarıyla ilgili her şeyi doğru ve eksiksiz bir şekilde yazdım. Sayın Bakan eleştiriye veya yaptığı yanlışların gündeme gelmesini istemediği için beni şikayet etti ve yazıya yayın yasağı getirtti. Sayın Bakan doğruların duyulmasını istemiyor. Ben doğruları yazmaya, eğitim sistemini yakından takip etmeye devam edeceğim. Bakan Tekin’in dava açması benim susmama sebep olmayacak” dedi.

“YAPILAN UYGULAMA ELEŞTİRİLDİ”

Taştan verdiği ifadede, “Sayın bakan KPSS puanının atanmaya hiçbir etkisinin olmadığını yeni sistemde, KPSS ve mülakatın yarı yarıya etkili olacağını söylemiştir. Sayın bakanın bu söylemine karşı müsteşarlığı döneminde alımı yapılan 1709 şube müdürünün yazılı sınav puanı yok sayılıp sadece mülakat puanı ile atandıkları, bu nedenle geçmişte binlerce kişinin haksızlığa uğradığı yazıma ana konu olmuş ve bu doğrultuda yapılan uygulama eleştirilmiştir. Öğretmen alımlarındaki mülakat meselesi yıllardır kamuoyunu meşgul etmektedir. KPSS birincilerinin bile atamasının yapılmadığı süreçler yaşanmıştır. O nedenle ülkemizde atama bekleyen yaklaşık bir milyon ataması yapılmayan öğretmenleri ilgilendiren bir durumdur” diye konuştu.

İfadesinde, öğretmen alımlarında uygulanan mülakatlarda keyfi uygulamaların yaşandığı, objektif bir değerlendirmenin yapılmadığı, kamera kaydının bile olmadığı tüm kamuoyu tarafından bilindiğini vurgulayan Taştan, “Sayın Bakanın ‘Mülakatları mülakat gibi yapacağız’ açıklaması da önceki mülakatları tartışmalı hale getirmesi nedeniyle bu durum ülke ve eğitim gündemini yakından ilgilendirmiştir. Şikâyete konu yazım yaklaşık 1 milyon ataması yapılmayan öğretmeni ilgilendirmektedir. Dolayısı ile yazının konusu kamuoyunun çıkarlarını ilgilendiren bir mesele olduğu, bu nedenle de kamusal faydanın bulunduğu açıktır” ifadelerini kullandı.