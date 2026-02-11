Bakan Tekin, Özgür Özel'i hedef aldı
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alarak, "Yaptığı açıklamanın tasvip edilecek hiçbir yanı yok. Özür dilemesi gerekirken çıktı bir de 'özrü kabahatinden büyük' kabilinden sahip çıktı. Ben yadırgıyorum" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AKP TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
CHP Genel Başkanı Özel'in Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a gönderdiği iddia edilen mesajlar ve bu konudaki açıklamasına ilişkin değerlendirmesi sorulan Tekin, siyasi partilerin Anayasa'ya göre demokratik siyasal yaşamın vazgeçilmezi olduğunu söyledi.
Demokrasi, temel hak ve hürriyet konularında çocuklara "rol modeli" olmada dikkatli olunması gerektiğini belirten Tekin, şunları kaydetti:
"Özrü kabahatinden büyük açıklamalarla çocuklarımızın bu anlamdaki değer yargılarına, çocuklara rol model olma özelinde dikkat etmeleri lazım. Yaptığı açıklamanın tasvip edilecek hiçbir yanı yok. Özür dilemesi gerekirken çıktı bir de 'özrü kabahatinden büyük' kabilinden sahip çıktı. Ben yadırgıyorum. Demokrasi, insan hakları, hukuk devleti açısından kabul edilebilir bir şey değil. Çocuklarımıza bir taraftan dijital mecralardaki olumsuz şeyleri örnek almamaları gerektiğini söylüyoruz ama ekrandan çıkıyor birisi hem küfrediyor sonra da yaptığı küfürleri savunuyor. Biraz daha özenli bir dil kullanmak lazım."
Özarslan, istifa açıklamasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in WhatsApp üzerinden mesaj göndererek kendisi ve annesine küfrettiğini ileri sürmüştü.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise, "Getirsin, göstersin. Ne milli manevi değerine ne ailesine... Anneye küfür yok. Zaten PORTAŞ meselesi üzerinden beş tane dosya, AK Partililer bunu vermiş. AK Partililer “Kapımıza geliyor, MHP’nin kapısına gidiyor, bunlardan kurtulmak için sığınıyor” diyordu. Adam AK Parti'ye geçiyor çarşamba günü. Esas meselenin özü o, bizim de tepkimiz ona" yanıtını vermişti.
Özarslan ise yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı sayın Özgür Özel hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundum. Ailemin diğer fertleri de bulunmak istedi. Biz yüce Türk milletinin insanlarıyız, kimseye sinkaflı laflar etmeyiz. Atatürk'ün kurucusu olan bir partinin böyle bir duruma düşmesi hepimizi üzmektedir" demişti.
Özel, Özarslan'la aralarında geçtiği iddia edilen mesajları doğrulamış, "Ne söylediysem kişilik tespitine yöneliktir" ifadelerini kullanmıştı.