Bakan Tekin sorunları görmedi, eğitim hikayesi yazdıklarını iddia etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da yapımı tamamlanan Evyap İbrahim Hakkı Fen Lisesi Açılış Töreni'ne katıldı.

Eğitimde yaşanan sorunlara kulak tıkayan Tekin bir eğitim hikâyesi yazdıklarını iddia etti. Tekin şunları söyledi: "Türkiye'de eğitim öğretim sürecinde Sayın Cumhurbaşkanımızın, başbakanlığı ve cumhurbaşkanlığı döneminde yapılanlar çok çabuk unutuluyor. Şunu her ortamda ifade ediyorum. İsmini yazmadan bir ülkede 20 yılda, eğitim öğretim süreçleriyle ilgili o güne kadar ki 80 yıllık geçmişte yapılanlardan daha fazlası yapıldı desek ismini yazmasak, Türkiye demesek eğitim fakültelerimizde eğitim devrimi gerçekleştirilen bir ülke diye hikayesi anlatılır. Türkiye'de aynen böyle hikayesi sürekli anlatılacak bir eğitim öğretim sürecini Sayın Cumhurbaşkanımızın birebir takibi ve destekleriyle 20 yılda yaşadık."

AKP'nin 2002 seçimleri öncesi beyannamesine değinen Tekin, şöyle devam etti:

"Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bundan 20 yıl önce eğitimle ilgili bir projeksiyon çizdik ve adım adım o gün çizdiğimiz projeksiyona ülkemizi taşıdık. O gün diyor ki '5. sınıftan itibaren çocuklarımızın ilgi ve yeteneklerine göre seçmeli dersler oluşturularak çocuklarımız ilgi ve yeteneklerine göre yönlendirilecek', 'İlk ve orta öğretimde din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinin dışında velilerimizin rızasına bağlı olarak çocuklarımıza seçmeli din derslerinin verilmesini hayata geçireceğiz' diyor. Bunu 2001'de diyoruz" şeklinde konuştu.

Bakan Tekin, okullarda verilen Türkçe derslerinin önemini vurgulayarak, göreve başladığından beri Türkçe dersinin ana ders haline dönüştürülmesi için süreç yürüttüklerini anlattı.

Türkçe derslerinde ölçme ve değerlendirme mekanizmalarının değiştirildiğine ve başarılı olunabilmesi için 70 koşulunun getirildiğine işaret eden Tekin, "Türkiye'nin her tarafından çocuklarımız hangi ders olursa olsun başarılı olmaları için Türkçeden kendilerini doğru ifade etmelerini istedik. Çünkü ana dilde kendini doğru ifade eden bir gencimiz sadece eğitim öğretim hayatında değil aynı zamanda aile hayatında, toplumsal hayatında ve sosyal hayatında, iş hayatında da daha başarılı olacaktır diye düşünüyoruz" dedi.