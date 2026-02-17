Bakan Tekin talimat verdi, okullar harekete geçti: Öğrencilere 'Ramazan, Oruç Çetelesi'

AKP hükümetleri döneminde eğitim politikaları, büyük oranda dini referanslar üzerine kuruldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile artan dinin eğitim içindeki ağırlığı, 2025-2026 eğitim öğretim döneminde başka bir boyuta taşındı. Eğitimcilerin, “Laiklik ilkesine aykırı olduğu” gerekçesiyle eleştirdiği uygulama kapsamında MEB, 81 kentte, “Ramazan Genelgesi” gönderdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla il milli eğitim müdürlüklerine gönderilen ve okullara iletilen genelgede, “Ramazan boyunca okullarda eğitsen ve sosyal etkinlikler yapılacağı” kaydedildi.

DERS SAATİ AYARI

Bakan Tekin’in talimatının ardından bazı il milli eğitim müdürlükleri ve okul müdürleri, “Hız kesmeden” harekete geçti. Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce okullara gönderilen, “Ramazan Ayı Etkinlikleri Kılavuzu” isimli belgede, okul girişlerinin ramazan ayına uygun şekilde süslenmesi gerektiği vurgulandı. Okullardaki bir koridorun, “Ramazan sokağı” olarak süslenmesini isteyen Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün diğer bazı talepleri ise şöyle sıralandı:

>> Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinin ve okul müdürleri tarafından belirlenecek danışman öğretmenler, ibadet etmek isteyen öğrencilere rehberlik etmelidir.

>> Okul zaman çizelgesinin, öğrencilerin ibadet etme isteklerine imkan sağlayacak şekilde öğle arası düzenlemesinin yapılması gerekmektedir.

>> Oruç, namaz, zekat, yardımlaşma, dayanışma ve sabır gibi değerler pano, duvar ve tavan süslemesi ile tanıtılmalıdır.

ÇETELE

Eğitimcilerin ve velilerin tepki gösterdiği etkinlikler bunlarla da sınırlı kalmadı. Bazı okullarda öğrencilere, “Ramazan Çetelesi” dağıtıldığı görüldü. İsim ve sosisim bölümünün de yer aldığı çetele ile öğrencilerden, “Oruç, namaz, sadaka, teravih” ve “Salavat-ı Şerife” ile “Kelime-i Tevhid” kutucuklarını doldurmaları istendi.

“ÇÖKÜŞÜN ÜZERİ ÖRTÜLÜYOR”

Uygulamaya tepki gösteren Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, BirGün’e konuştu. Eğitimdeki çöküşün, “İnanç üzerinden örtülmeye çalışıldığını” söyleyen Özbay, “Okul eğitimindir, inanç bireyin alanıdır” dedi.

AKRAN BASKISI RİSKİ

Okullarda ramazan ayı boyunca dini etkinlikler düzenlenmesi kararının, “Anayasaya, Milli Eğitim Temel Kanunu” ve “Eğitim Bilimine ve Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesine” aykırı olduğunu belirten Özbay, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Milli Eğitim Bakanlığı’nın bir din devletinde bile örneğine az rastlanacak biçimde inananların kendisine ait bir alana müdahale ettiğini ve bu konularda da kararlı olduğunu görmekteyiz. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yürürlükteki Anayasaya göre okullarımıza Ramazan ayı boyunca yapılmasını istediği etkinlikleri emir ve telkinde bulunması açıkça Anayasanın ilgasından başka bir şey değildir. Aynı inanca sahip insanların bile aynı inanç düzeyinde olması beklenmez. Dahası bu ülkede farklı inançtan ya da herhangi bir inancı benimsemeyen yurttaşlar da vardır.

Oruç tutmayan öğrencilerin yemek yemekten çekinmesi ya da akran baskısıyla karşılaşması ihtimali göz ardı edilmemelidir. Eğitim kurumu hiçbir öğrenciyi inanç pratiği üzerinden dolaylı bir tercihe zorlayan bir atmosfere sürüklememelidir. Eğitim, hiçbir siyasi ya da dini ajandanın aracı haline getirilemez.”