Bakan Tekin yazı göndermişti: Velilerden Ramazan kolisi istendi

AKP iktidarında eğitim, gericilik politikalarının en ağır yükünü taşıyor. Müfredat değişikliklerinden okulöncesi kurumlara mescit açılmasına, karma eğitimin hedef alınmasına kadar yapılan tüm gerici çalışmaların ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bir kez daha harekete geçti.

Tekin'in imzasıyla geçen günlerde 81 ile gönderilen yazıyla; okullarda Ramazan boyunca eğitsel ve sosyal etkinlikler yapılacağı duyurulmasının ardından bazı okullarda Ramazan kolileri hazırlanmaya başlandı.

Bu okullardan biri de İstanbul’daki 75. Yıl Mahallesi Sultangazi Mehmet Altun Ortaokulu.

Okul, velilere Ramazan kolisi kapsamında talep listesi iletilerek “Sayın velilerimiz dileyen koli şeklinde dileyen istenilen malzemelerden birini veya birkaçını getirebilir. Toplanan malzemeleri öğrencilerimizle beraber koliye yerleştireceğiz” dedi.

İLKEMİZLE ÇELİŞİYOR

Ürünlerin okul aile birliğine teslim edileceği belirtilen duyuruda, şu liste iletildi:

• 1 kilogram çay

• 1 kilogram yağ

• 1 kilogram salça

• 1 kilogram mercimek

• 1 kilogram nohut

• 1 kilogram fasulye

• 1 kilogram şeker

• 1 kilogram pirinç

• 1 kilogram bulgur

• Makarna

Eğitim Sen İstanbul 1 No’lu Şube Başkanı Barış Uluocak şunları söyledi:

“Milli Eğitim Bakanlığı bu sene okullara hayli ayrıntılı ve uzun bir ramazan etkinlikleri programı gönderdi. Bu program her ne kadar “gönüllülük” üzerinden uygulanacak dense de fiili olarak bunun pek mümkün olmadığını ve bu uygulamaların laik ve kamusal eğitimle çeliştiğini biliyoruz. Eğitim Sen olarak bu konudaki eleştiri ve uyarılarımızı dile getirdik. Bazı okullardaki Ramazan kolisi uygulaması da bu yeni pratiğin bir parçası olarak hayata geçirilmiş. Öğrencilerimiz için bir öğün ücretsiz yemek ve temel içme suyu talebimiz yıllardır yetkililer tarafından görmezden gelinirken Ramazan ayı araçsallaştırılarak bu tür kampanyaların okullarda düzenlenmesi kamusal eğitim ilkemiz ve talebimizle çelişmektedir. Öğrenciler arasında ayrım yaratacak ve en temel ihtiyaçlarına ancak bir hayırseverlik kampanyasıyla ulaşılabileceğini göstermek pedagojik açıdan da uygun değildir.”