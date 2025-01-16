Bakan Tekin’den özür bekliyoruz

‘‘Mülakat mağduru’’ öğretmenler, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in TBMM'de yaptığı açıklamalara yanıt verdi. Öğretmen Özkan Özdemir, "Bakanlığın savunma niteliğiyle idare mahkemesine gönderdiği belgeler ışığında adayların hak kaybına uğradığı apaçık ortaya çıkmıştır" dedi.

Mülakat mağduru öğretmenlerin Milli Eğitim Bakanlığı önünde başlattıkları eylem üçüncü gününde sürüyor. Ataması yapılmayan öğretmenler, Bakan Yusuf Tekin’in, TBMM’de yaptığı, ‘‘Bu iddiaların yeri orada bağırmak, eylem yapmak değil. İddialarını ispatlasınlar. Mülakatta notun değiştirildiğine dair bir belge yok’’ şeklindeki açıklamalarına yanıt verdi.

Öğretmenler adına konuşan Felsefe öğretmeni Özkan Özdemir, mülakat puanlarının eksik ve yanlış yazıldığını belirterek, ‘‘Sayın Bakan, bizim gösterdiğimiz belgeleri kendilerinin bile bilmediğini, bu belgelerin nereden bulunduğuna dair bir sitemde bulunuyor. Elimizdeki belgeler, dava yoluyla mahkemeye başvuran arkadaşlarımızın Milli Eğitim Bakanlığı tarafından savunma niteliğiyle idare mahkemesine gönderilen belgeler. Bu belgeler ışığında verilen puanların sisteme doğru bir şekilde işlenmediği, adayların hak kaybına uğradığı apaçık ortaya çıkmıştır’’ diye konuştu.

Bir öğretmenin örnek bilgilerini gösteren Özdemir, şunları söyledi:

‘‘Burada toplam puan 248 yani üçe böldüğümüz zaman aday, 82.66 puan alması gerekirken, burada kendisine 82.33’lük puan veriliyor. 0.33'lük bir kaybından dolayı bu arkadaşımızın tarih branşından atama hakkı elinden alınıyor. Doğru bir şekilde sisteme atama işlenseydi 2 Ocak 2025 itibarıyla göreve başlayacaktı. Yine komisyonların puan cetvellerinde, 18 puan yapılması gereken yere 17 puan şeklinde işlenmiş. Başka bir örnekte de toplamı 19 puan yapması gereken puan cetvelinde, 17 puan yazılarak başka bir hak kaybının sebebiyeti olmuştur. Bundan dolayı kendilerinden öncelikle bunu daha iyi araştırmasını ve bizleri yalancı konumuna düşürdüğü ve suçladığından dolayı kendisinden özür beklemekle beraber gasp ettiği atama hakkımızın iade edilmesini istiyoruz.’’