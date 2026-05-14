Bakan Tekin’den yeni tarih inşası

Haber Merkezi

Kamusal ve bilimsel eğitim anlayışı yıllardır adım adım tasfiye edilirken, iktidar şimdi tarih ve coğrafya kavramlarını siyasal ideolojisine göre yeniden şekillendirmeye yöneldi. “Kindar ve dindar nesil” hedefi doğrultusunda planlanan yeni müfredatta somut ve bilimsel gerçeklik yerini ideolojik referanslara bıraktı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı bir ödül töreninde yaptığı konuşmada müfredattaki değişiklikleri anlattı. Tekin, tarih ve coğrafya kavramlarına ilişkin yeni yaklaşımı savunarak “Müfredatta Haçlı Seferleri kavramını kaldırdık; Haçlı Saldırıları, doğrusu bu” dedi.

SİYASAL EĞİTİM MODELİ

BirGün’e konuşan Eğitimci Feray Aytekin Aydoğan yapılan değişikliklerin yalnızca kavram tartışması olmadığını, doğrudan siyasal bir eğitim modeli inşasının parçası olduğunu söyledi. Aydoğan, “Yeni Türkiye Yüzyılı bir siyasi partinin, AKP’nin sloganıydı. Müfredata ismini veren, bir siyasi partinin sloganı, hedefleriydi. Müfredat ‘milli, manevi, erdem, değer, kalp ve zihni içeren ruh, fıtrat’ gibi soyut kavramlar üzerinden yapılandırıldı. Yeni bir rejim inşası ‘yeni insan, devlet, toplum’ tahayyülü temel amaç olarak vurgulanıyordu” dedi.

“Modelin esası eğitimin kamusal, bilimsel eğitim niteliğinden arındırılması piyasalaştırma-dinselleştirme ekseninde yapılandırılmasıydı” ifadelerini kullanan Aydoğan, şunları söyledi: “Çocuk yaşta işçiliğin yaygınlaştırılması, meşrulaştırılması için dinin araçsallaştırıldığı başta ahilik olmak üzere çok sayıda ifade de müfredatta yer aldı. Cumhuriyetin aydınlanma değerlerinin, eğitimin vazgeçilmez ilkeleri olan kamusal, bilimsel eğitimin terk edilerek eğitim sisteminin yeniden yapılandırılmasıdır.”