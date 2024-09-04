Bakan Tekin’e çağrı: Okullar otopark değil

Haber Merkezi

Ordu’da beden eğitimi öğretmenin okul bahçesinde aracıyla çarptığı 7 yaşındaki Miray Arslan adlı öğrencinin hayatını kaybetmesinin ardından açıklama yapan CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı “Okullar otopark değil öğrencinin yaşam alanıdır” dedi.

“Okullardaki otomobil park yerleri öğrencilerin alanından ayrılmalı. Bu plansızlık ve öngörüsüzlük nedeniyle başka canlar yanmamalı” diyen Halıcı, Türkiye’de birçok okulda öğrencilerin kullanacağı alanın otomobil park yeri olduğunu anımsattı.

Halıcı “Okulların içi ve çevresi yayalaştırılmalı. Kamera ve uyarı sistemleriyle güvenli hale getirilmeli. Maalesef ki okul bahçeleri araçların park yeri aynı zamanda öğrencilerin giriş çıkış alanı. Buna bir son vererek çocukların can güvenliğinin sağlanacağı bir planlama yapılmalı. Araç park alanları öğrencilerden ayrılmalı. Okulların otopark olmadığını, öğrencilerin yaşam alanı olduğunu Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e hatırlatmak gerekiyor” dedi.