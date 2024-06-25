"Bakan Tekin’e figüran olmayız"

Bakan Tekin, eğitimde faaliyet gösteren kurumlara, gündeminde gerici Maarif Modeli’nin konuşulduğu akşam yemeği verdi. Yemeği protesto eden sendikalar, “Kendisini meşrulaştırmaya çalışanların figüranı olmayız'' dedi.

Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim alanında faaliyet yürüten sendika ve dernek temsilcilerine dün akşam yemeği verdi. Yemekte yeni müfredat olan “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” konuşulurken Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay ve Eğitim-Sen Genel Başkanı Kemal Irmak davete "samimi bulmadıkları’’ gerekçesiyle katılmadı.

Eğitim-Sen Genel Başkanı Irmak “Yemek mi yiyecekler müfredatı mı görüşecekler, buna ortak olmayacağız” dedi. Eğitim İş Genel Başkanı Özbay ise "Cemaat ve tarikatlara ‘sivil toplum kuruluşu’ denerek bu etkinliğe davet edebilirler. Bakan ile birlikte bir yemek yeme ihtiyacımız yok, sorunları çözme ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, dün akşam Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki yemekli etkinlikte eğitim alanında faaliyet yürüten sendikaların ve derneklerin temsilcilerini ağırladı. Eğitim-İş ve Eğitim-Sen genel başkanları davete katılmadı. Türk Eğitim Sen davete yurt dışı programları gereği katılamazken, Eğitim Bir- Sen davete katılan sendikalar arasında yer aldı.

MEŞRULUK KAZANDIRMAYIZ

Eğitim-İş Sendikası Genel Başkanı Özbay, Milli Eğitim Bakanlığı’nın kendilerini de yemeğe davet ettiğini, ancak katılmayacaklarını açıkladı. “Öğretmenlik mesleğini her sözüyle itibarsızlaştıran, meslek kanunundan müfredata hiçbir konuda fikrimizi dikkate alıp uygulamaya geçirmeyen, kendisini meşrulaştırmaya çalışan bir bakanlık anlayışının yemek davetinde figüran olmayız” ifadelerini kullanan Özbay, şunları kaydetti:

‘’Eğitimin paydaşlarıyla yemekte buluşacağız deniyor. Bu paydaşlar kim bunu bilmiyoruz. ‘Sendikalarla eğitimdeki sorunları konuşacağız’ deseler, kimlerin katılacağını bildirseler katılım sağlarız. Eğitimde şiddet olayı sonrası gerçekleşen açıklamalar ve buluşmalarda olduğu gibi ucu açıklık söz konusu. Cemaat ve tarikatlara Bakan Tekin’e figüran olmayız Bakan Tekin, eğitimde faaliyet gösteren kurumlara, gündeminde gerici Maarif Modeli’nin konuşulduğu akşam yemeği verdi. Yemeği protesto eden sendikalar, “Kendisini meşrulaştırmaya çalışanların figüranı olmayız'' dedi ‘Sivil toplum kuruluşu’ denerek bu etkinliğe davet edebilirler. Bakan ile birlikte bir yemek yeme ihtiyacımız yok, sorunları çözme ihtiyacımız var. Önceliğimiz bu. Eğitim bileşenlerinin bir araya getirilmesi çağrısını olumlu buluyoruz ancak değeri yok. Biz kimsenin meşruluğunu oluşturma girişiminde bulunmayacağız. O görüntüde yer almayacağız. Kimlerin katılacağını bildiğimiz bir toplantıya katılmaya hazırız.”

Eğitim-Sen Genel Başkanı Kemal Irmak da Tekin’in yemek davetine katılmayacaklarını duyurdu. ‘’Daveti samimi bulmadıklarını’’ ifade eden Irmak, ”Öğretmenlik Meslek Kanunu hakkında görüş almak için bizi çağırdılar ama bize metni vermediler. Metni kendileri okudular, görüş istediler. Aynı şeyi burada da yapacaklar. Bu kısa sürede yemek mi yiyecekler, yoksa müfredat görüşümü alacaklar? Her şey bir formaliteden ibaret. Bakan Tekin’i samimiyetsiz buluyoruz. Buna ortak olmayacağız’’ ifadelerini kullandı.

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DİLEK VE TEMENNİLERİNİ İLETMELERİ İÇİNMİŞ

Milli Eğitim Bakanlığı yeni bir skandala imza attı. 31 Mart yerel seçimlerine kısa bir süre kala, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara’da Mamak’taki toplu açılış törenine katıldı. Erdoğan’ın katıldığı ve mitinge dönüşen tören için Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü seferber olmuştu. İlçede 39 lisenin okul müdürlerine dün bir mesaj gönde[1]rilmiş ve mesajda, "Cumhurbaşkanımız toplu açılış törenine geliyor. 11 ve 12. sınıf öğrencilerimizi, öğ[1]retmenlerimizi ve idarecilerimizi bekliyoruz" denilmişti. Hatta okul müdürlerinin açılışa götüreceği öğrenci ve öğretmen sayılarını da bildirmeleri istendi. O dönem BirGün’ün ulaştığı okul müdürleri "İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün böyle bir talebi olduğunu doğruladı. Bazı okul müdürleri ise “Böyle bir şey istediler ancak biz öğrencilerimizi götürmüyoruz, doğru bulmuyoruz bu durumu" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, 19 Mart 2024tarihinde BirGün’ün “Lise öğrencilerini Erdoğan’ın açılışına götürecekler!” başlığıyla haberleştirdiği bu skandalı soru önergesi vererek Meclis gündemine taşıdı. CHP’li Demir’in soru önergesine yanıt veren Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ise “Öğrenci, öğretmen ve idarecilerin programa gönüllük esasına göre: Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile buluşmak, varsa okullarla ile ilgili dilek ve temennilerini iletmek üzere katılabileceklerinin duyurulduğu…” ifadelerini kullandı.

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MAARİF MODELİ’NE DAVA

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştay'da dava açtı. ADD'den yapılan açıklamada, Danıştay'da açtıkları davaya ilişkin bilgi verildi. Dava dilekçesinde, şunlar kaydedildi:

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli isimli eğitim programının 'sadeleştirme' düşünülerek geliştirildiği ifade edilmiş olup, 'sadeleştirmekten' kastın bilimsel olmaktan uzaklaşmak, laiklik kavramdan tamamen arınmak, birlik ve eşitlik ilkesinden vazgeçerek bilim, kültür, sanat ve felsefe derslerinin yerine din ağırlıklı içerikler düzenlemek ve bilimsellik yerine dogmatik niteliklere ağırlık verilmek olduğu açıkça anlaşılmaktadır.

Anayasa'ya uygu olarak laik ve demokratik bireyler yetiştirmekten de geçtiği herkesin malumudur.''