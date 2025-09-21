Bakan Tekin’in çocuğu için tercihi: Özel okul

Türkiye’nin en tartışmalı Milliği Eğitim Bakanlarından biri olan Yusuf Tekin’in ortaokul öğrencisi çocuğu için özel okulu tercih ettiği ortaya çıktı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in kızı bu yıl sekizinci sınıfa başladı. Ancak Tekin, kızını devlet okulunda değil Başkent’in en büyük özel okullarından birinde okutuyor. Kolejdeki ortaokul sınıflarında yaklaşık 25 öğrenci eğitim görüyor.

DEVLET OKULU GİBİ ÇÖP YIĞINI YOK

Geçen eğitim öğretim döneminde kamuda tasarruf adı altında devlet okullarında temizlik görevlisi çalıştırılmadı, okullar çöp yığınına döndü. Velilerin sınıfları ve tuvaletleri temizlemesi büyük tepki çekerken Yusuf Tekin’in kızını yolladığı okulun internet sitesinde “Hijyene büyük önem veriyoruz” deniliyor. Ayrıca sınıflar ile ortak kullanım alanlarının “kaliteli temizlik malzemeleri” ile temizlendiği açıklanıyor.

PROFESYONEL GÜVENLİK PERSONELİ

Devlet okullarında çocukların güvenliği uzun süredir tartışmalara neden olurken Tekin’in kızının gittiği özel okulda profesyonel güvenlik personelinin olduğu ifade ediliyor. Özel okulda açık tarım uygulama alanı, sera alanı, organik yumurta ve tavuk yetiştiriciliği alanı ile gitar, keman ve piyano sınıfları da bulunuyor. Okulda sağlık merkezinin yanında kapalı yüzme havuzu ile açık spor alanları da hizmet veriyor.

KAHVALTI VE ÖĞLE YEMEĞİ

Öğrenci velileri uzun süredir okullarda ‘ücretsiz yemek’ talebini dile getiriyor. “Kaynak yetersizliği” gerekçesiyle devlet okullarındaki öğrencilere bir öğün ücretsiz yemek vermeyen Milli Eğitim Bakanı Tekin’in kızının gittiği okulda kahvaltı ve öğle yemeği olmak üzere iki öğün veriliyor. Ayrıca “İkindi vaktinde” öğrencilere poğaça, meyve ve kuruyemiş gibi atıştırmalık sunuluyor.

İMAM HATİP VE KIZ OKULU DA DEĞİL

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin geçen Haziran ayında yaptığı açıklamada, İmam Hatip modelinin dünyada benzerinin olmadığını iddia ederek "Ben diyorum ki bunu neden biz marka haline getirmiyoruz. Dünyada İmam Hatip tarzı eğitimleri, yani hem pozitif hem dini eğitim vermek isteyen ülkeler ile bu modeli paylaşabiliriz diye düşünüyorum" demişti. Ancak kızını gönderdiği okulda dini ağırlıklı eğitim verilmediği de öğrenildi.

Tekin’in kız okullarını savunduğu ve hatta kız okulunun açıldığı da biliniyor. Ancak kızının gittiği özel okulda karma eğitim veriliyor.

BirGün’ün ulaştığı Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri konu ile ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

***

REKTÖRLÜĞÜ DE TARTIŞMALI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Rektörlük için üç yıl profesörlük yapmış olmak” şartının kaldırılmasının ardından ilk rektör atamasında Yusuf Tekin’in ismi yer aldı. Daha önce 703 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de düzenlemeye gidilerek kaldırılan ancak tepkiler üzerine geri getirilen, “Rektörler, en az üç yıl profesörlük yapan kişiler arasından atanır” maddesi 13 Eylül 2018’de yeniden kaldırıldı. Değişiklikten iki gün sonra, bir ay önce profesör olan Yusuf Tekin, rektör olarak görevlendirildi. Bu atama da “Yusuf Tekin’e özel düzenleme yapıldı” eleştirilerine neden oldu.

***

EŞİ OTOBANDAN İLERLEDİ

Bakan Tekin’in eşi Ayşe Tekin’in yükselişi oldukça dikkat çekici. Yusuf Tekin’in Milli Eğitim Bakanlığı’nda müsteşar olarak görev yaptığı dönemde eşi Ayşe Tekin ise Keçiören Halk Eğitim Merkez Müdürlüğü’ne vekaleten atandı. İktisat bölümü mezunu olan Ayşe Tekin, 26 Eylül 2022’de ise Ankara Etimesgut’taki Satı Kadın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne müdür olarak atandı.