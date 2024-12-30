Bakan Tekin’in izinden gidiyorlar

‘‘Sizin 'tarikat, cemaat' dediğiniz, bizim 'STK' dediğimiz yapılarla protokol yapmaya devam edeceğiz" şeklindeki açıklaması büyük tepki çeken Yusuf Tekin’in yönettiği Milli Eğitim Bakanlığı, gerici dernek ve vakıflarla protokol imzalamaya devam ediyor. Şimdi de Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün vakıf ve derneklerle eğitimde iş birliği protokolü imzaladığı ortaya çıktı.

BirGün’ün ulaştığı belgelere göre, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kayseri İl Müftülüğü ile iş birliği protokolü imzaladı. Gökmen Çiçek’in valilik koltuğunda oturduğu Kayseri Valiliği de protokolü onayladı. Protokol hakkında 12 Aralık’ta devlet okullara ile özel okullara resmi yazı gönderildi.

18 Aralık’ta okullara gönderilen bir başka yazıdan ise İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kayseri İmam Hatip Mezunları Derneği ve Kayseri İmam Hatipliler Spor Kulübü arasında iş birliği protokolü imzalandığı belirtildi. Protokole Valilik’in de onay verdiği belirtilirken okul müdürlerinden protokolü tüm okul ve kurumlara duyurması istendi.

13 Aralık’ta gönderilen yazıda da şu ifadeler yer aldı: “İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile Miraç Kültür Derneği arasında eğitim temelli iş birliği ve ortak çalışmalar amacıyla iş birliği protokolü imzalanmıştı. Protokol, okul müdürlerinin sorumluluğunda ve gözetiminde uygulanacak.”

VALİ’NİN SKANDALLARI

Kısa süre önce Ülkü Ocakları’nın Gençlik Çalıştayı ve Kampı’na katılması ile gündem olan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Afyon Valisi olarak görev yaptığı dönemde de büyük bir skandala imza atmıştı.

48 yaşındaki 3 çocuk babası fizik öğretmeni Hamza Dede, Afyon’da görev yaptığı lisede, sürekli deneme sınavı yapıldığı ve bu yüzden öğrencilerine ders anlatamadığı gerekçesiyle bu duruma karşı çıktı. Öğrencilerinin de bu uygulamaya itiraz ettiğini ifade eden Dede, ders anlatmak istediğini ve ders saatlerinde deneme sınavı yapmayacağını belirtti. Ancak, öğrencilerinin hakkını korumak için yaptığı bu itirazı nedeniyle başına gelmeyen kalmadı.

Dede’ye önce kınama cezası verildi sonra da sürüldü. Dede, yaşadıklarını anlatıp sesini duyurabilmek için 18 Ocak 2022 tarihinde o dönem Afyon Valisi olarak görev yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in düzenlediği halk günü buluşmasına gitti. Vali Çiçek, mağdur olduğunu, mobbinge uğradığını anlatan Dede’yi dinlemedi. Bu duruma tepki gösteren Dede, Valilik’in ortasında koruma polisleri tarafından dövüldü.

Muayeneye götürüldüğünde darbedildiğine dair rapor da hazırlanan Dede, 19 Ocak 2022’de mahkemeye çıkarıldı. Afyonkarahisar 1. Sulh Ceza Hakimliği, Dede’yi pazartesi günleri imza atması koşulu, adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı şartıyla serbest bıraktı. Ardından Dede hakkında “Görevi yaptırmamak için direnme” suçundan dava açıldı. Dede, mahkemede de haksız bir şekilde dövüldüğünü anlattı.

KAMERALAR BOZUKMUŞ

Ardından mahkeme, 19 Ocak 2022 tarihinde Afyon Valiliği’nden kamera kayıtlarını istedi. Valilik ise “Kameraların bozuk olduğunu ve görüntü olmadığını” bildirdi. 10 Mayıs 2022’de de Dede’nin gözaltındayken dövüldüğünü belirttiği Milli Birlik Polis Merkezi’nden kamera kayıtları istendi. Ancak emniyet de “Kameralarımız arızalıydı” diye yanıt verdi. Yani olay günü hem Afyon Valiliği hem de polis merkezi, kameraların çalışmadığını öne sürdü.