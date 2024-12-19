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Bakan Tunç açıkladı: 23-29 Aralık'ta yılbaşı nedeniyle cezaevlerinde açık görüş yapılacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların 23-29 Aralık tarihleri arasında ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmelerin yılbaşı nedeniyle açık görüş olarak yapılmasına imkan sağlanacağını bildirdi.

Güncel
  • 19.12.2024 19:59
  • Giriş: 19.12.2024 19:59
  • Güncelleme: 19.12.2024 20:00
Kaynak: ANKA
Bakan Tunç açıkladı: 23-29 Aralık'ta yılbaşı nedeniyle cezaevlerinde açık görüş yapılacak
FOTOĞRAF: ANKA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların 23-29 Aralık tarihleri arasında ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmelerin yılbaşı nedeniyle açık görüş olarak yapılmasına imkan sağlanacağını bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adalet Bakanlığı olarak, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların 23-29 Aralık tarihleri arasında ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmelerini, yılbaşı nedeniyle açık görüş olarak yapmalarına imkan sağlayacağız" ifadelerine yer verdi.

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