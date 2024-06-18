Bakan Tunç açıkladı: "Diamond Tema" hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Şeriatın tartışıldığı "Yer6" isimli YouTube kanalındaki ifadeleri nedeniyle 'Diamond Tema' hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "İslam dini ve sevgili Peygamberimizle ilgili kullanılan tahrik edici, çirkin ve provokatif ifadeler asla kabul edilemez" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Yer6" isimli YouTube kanalındaki ifadeleri nedeniyle 'Diamond Tema' hakkında yakalama kararı çıkarıldığını bildirdi.

Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yer6 adlı sosyal medya hesabında paylaşılan video içeriğinde Peygamberimizle ilgili kullanılan hakaret içerikli, çirkin ve provokatif ifadeler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçundan, paylaşımın yapılmasının ardından derhal 16.06.2024 tarihinde resen soruşturma başlatılmış olup, şüpheli Diamant Tema’nın yurtdışında olması nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkarılmıştır" ifadelerini kullandı.

Tunç, "İslam dini ve sevgili Peygamberimizle ilgili kullanılan tahrik edici, çirkin ve provokatif ifadeler asla kabul edilemez. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" dedi.

Yer6 adlı sosyal medya hesabında paylaşılan video içeriğinde Peygamberimizle ilgili kullanılan hakaret içerikli, çirkin ve provokatif ifadeler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçundan, paylaşımın yapılmasının… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) June 18, 2024

PROGRAM HAKKINDA ERİŞİM ENGELİ TALEBİ

"Yer6" isimli YouTube kanalında Asrın Tok ve Diamond Tema'nın şeriatı tartıştıkları program hakkında soruşturma açılmıştı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, "Yer6 adlı programda Peygamber Efendimize hakaret eden Diamond Tema isimli şahıs hakkında TCK 216/2. ve 3. fıkralarda düzenlenen halkın bir kesimini aşağılama ve dini değerleri aşağılama suçlarından soruşturma başlatıldı. Program hakkında erişim engeli de talep edildi" ifadelerini kullanmıştı.

Yer6 adlı programda Peygamber Efendimize hakaret eden Diamond Tema isimli şahıs hakkında TCK 216/ 2. ve 3. fıkralarda düzenlenen halkın bir kesimini aşağılama ve dini değerleri aşağılama suçlarından soruşturma başlatıldı.

Program hakkında erişim engeli de talep edildi. pic.twitter.com/JEZhEWvsfb — Aslan Değirmenci (@aslandegirmenci) June 16, 2024

DİAMOND TEMA'NIN AÇIKLAMASI

Diamond Tema ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İyiyim arkadaşlar sorun yok. Suç işlemedik, kaynaklarıyla konuştuk. Ne hukûken ne de ahlâken ortada bir sorun yok. Ifademizi verir duruşmaya çıkarız olur biter" açıklamasını yapmıştı.

Iyiyim arkadaşlar sorun yok. Suç işlemedik, kaynaklarıyla konuştuk. Ne hukûken ne de ahlâken ortada bir sorun yok. Ifademizi verir duruşmaya çıkarız olur biter. — Diamond Tema (@diamond_tema) June 16, 2024

Tema ayrıca "kendisine yöneltilen tutuklanma tehditleri üzerine yurt dışına çıktığını" açıklamıştı.

Diamond Tema, şunları söylemişti: "Bir daha Türkiye'ye geldiğimde istiyorlarsa tutuklarlar, nezarete atarlar, mahkemeye çıkarız, ifade veririz. Hiç problem değil. Ama ben bunu bu hafta yaşamak istemedim. Bu olay gündemdeyken, herkes benim ölmemi, hepse atılmamı istiyorken, internette ters kelepçeyle fotoğraflarımın paylaşılmasını istemiyorum. Bunları mutlu etmek istemiyorum. ‘Ya gördünüz müydü, dinsiz bak ne hale geldi’ demelerini istemiyorum. O zevki tattırmayacağım."