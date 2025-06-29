Bakan Tunç açıkladı: Orman yangınlarına ilişkin 17 şüpheli gözaltına alındı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, orman yangınları ile ilgili yürütülen soruşturmalar kapsamında 17 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yılmaz Tunç, "26-28 Haziran 2025 tarihleri arasında çeşitli illerimizde meydana gelen orman yangınlarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

17 GÖZALTI

Soruşturmalar hakkında bilgi veren Tunç, "Yangınlar hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından çok yönlü ve titizlikle yürütülen adli soruşturmalar kapsamında şu ana kadar 17 şüpheli gözaltına alınmıştır" ifadelerini kullandı.

Tunç, şunları söyledi: "Bilecik Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu, yangın nedeniyle tedbiren boşaltılmış, 1081 tutuklu ve hükümlü çevre illerdeki açık ceza infaz kurumlarına güvenli şekilde nakledilmiştir. Aileleri ve yakınları süreç hakkında bilgilendirilmiştir. Şu anda ceza infaz kurumlarımızda herhangi bir tehlike bulunmamaktadır. #YeşilVatan’ımızı korumak için fedakârca görev yapan tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyoruz."