Bakan Tunç açıkladı: Serdar Sertçelik ne zaman iade edilecek?

Bakan Yılmaz Tunç, elektronik kelepçeli olmasına rağmen yurtdışına kaçan ve 30 Mayıs'ta Macaristan'da yakalanan Ayhan Bora Kaplan davasının ‘firari’ gizli tanığı Serdar Sertçelik'in iadesine ilişkin açıklama yaptı. Tunç, belgeleri ilettiklerini, iade sürecini erkene çekebilmek içinse Macar mevkidaşıyla görüşeceğini söyledi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Macaristan'da yakalanan Ayhan Bora Kaplan davasının ‘firari’ gizli tanığı Serdar Sertçelik'in iadesine ilişkin açıklama yaptı.

Habertürk TV'nin aktardığına göre, gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tunç, iadenin 40 günlük tutukluluk süresi beklenmeden gerçekleşmesi için Macar mevkidaşıyla görüşerek sürecin biraz daha erkene çekilebileceğini belirtti.

Tunç, belgeleri İngilizce ve Macarcaya çevirerek ilettiklerini söyledi. Sertçelik'i "adil suçlardan dolayı" istedik ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Elektronik kelepçeli olmasına rağmen yurtdışına kaçan Sertçelik, YouTube'da yayınladığı iddialarında, kendisinin ifadesinde geçirilmek istenilen isimler arasında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, eski Adalet Bakanları Bekir Bozdağ ve Abdülhamit Gül, Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AKP Milletvekili Mücahit Aslan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ve Sadık Soylu'nun olduğunu öne sürmüştü.

Serdar Sertçelik’in açıklamaları üzerine soruşturma başlatılmıştı. Sertçelik hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarılmıştı.

SAHTE PASAPORTLA YAKALANMIŞTI

Sertçelik, 30 Mayıs'ta ise sahte kimlik ve pasaportla Macaristan'da yakalanmıştı.

İçişleri Bakanlığı, "Şahıs, 25 Mayıs 2024 tarihinde Gürcistan sahte pasaportu ve Simeon Nikos kimlik bilgisiyle Roszke Sınır Kapısından giriş yapmaya çalışırken yakalandı" açıklamasını yapmıştı.