Bakan Tunç, CHP lideri Özel'in çağrısını hedef aldı: Sorumsuzca bir hareket

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararına ilişkin ( AYM üyeleri hakkında suç duyurusu) partisinin Meclis grubunu olağanüstü toplantıya çağıran CHP lideri Özel'i hedef aldı. Tunç, "Bu hükümle ilgili olarak verilen Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay kararları üzerinden yapılan değerlendirmelerde Meclis'e yönelik darbe yapıldığı şeklinde açıklamalarda bulunmak son derece yanlış ve sorumsuzca bir harekettir" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in, Yargıtay’ın Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Can Atalay hakkında “hak ihlali” kararını uygulamamasını ve üye hakimler hakkında suç duyurusunda bulunmasının üzerine sokağa çağrı yapmasını hedef aldı.

Özel’in halkı sokağa çağırmasını eleştiren Tunç, "Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Mahkeme kararlarını bahane ederek sokak hareketleri çağrısında bulunmanın kimseye bir yararı yoktur. Hukuk devletinde sorunlar sokakta değil, yine hukuk içinde öngörülen mekanizmalarla çözülür" dedi.

"YANLIŞ VE SORUMSUZCA YORUMLAR"

Tunç, "Meclis’e yönelik darbe yapıldığı" yorumlarının "yanlış ve sorumsuzca bir hareket" olduğunu savundu.

Tunç, "Meclise yönelik darbe yapıldığı şeklinde açıklamalarda bulunmak son derece yanlış ve sorumsuzca bir harekettir" değerlendirmesinde bulundu.

Tunç, sosyal medya hesabı "X" üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Gezi kalkışması sebebiyle Türk Ceza Kanununun 312. maddesi uyarınca, “cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan verilen kesinleşmiş mahkumiyet hükmü sonrasında, bu hükümle ilgili olarak verilen Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay kararları üzerinden yapılan değerlendirmelerde 'Meclise yönelik darbe yapıldığı' şeklinde açıklamalarda bulunmak son derece yanlış ve sorumsuzca bir harekettir. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Mahkeme kararlarını bahane ederek sokak hareketleri çağrısında bulunmanın kimseye bir yararı yoktur. Hukuk devletinde sorunlar sokakta değil, yine hukuk içinde öngörülen mekanizmalarla çözülür."

Gezi kalkışması sebebiyle Türk Ceza Kanununun 312. maddesi uyarınca, “cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan verilen kesinleşmiş mahkumiyet hükmü sonrasında, bu hükümle ilgili olarak verilen Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) November 8, 2023

NE OLMUŞTU?

CHP lideri Özel, partisinin TBMM Grubu'nu, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararına ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere dün (8 Kasım) saat 21.00'de olağanüstü toplantıya çağırmış, yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından, grup toplantısı basına açık devam etmişti.

Bir dizi kararlar aldıklarını bildiren Özel, Anayasa Mahkemesi'nin "sansür yasasını" iptal etmesini beklediklerini, kendilerinin de buna destek verdiklerini ancak Anayasa Mahkemesi'nin, oy çokluğuyla iptal talebini reddettiğini anımsattı.

Bu kararın üzüntüsü içerisindeyken olağanüstü toplanmaya sebep olan bir "garabetle" karşı karşıya kaldıklarını bildiren Özel, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararını göstererek, "Karar, öyle tartışılacak bir karar değil. Bu karar düpedüz bir darbe girişimi" ifadelerini kullandı.