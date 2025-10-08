Bakan Tunç, Cumhurbaşkanı Başdanışmanları ile görüştü

Giriş / Abone Ol
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Başdanışmanları Mehmet Uçum ve Oktay Saray ile dün görüşme gerçekleştirdi. Tunç, "Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" dedi.

  • Güncelleme: 08.10.2025 15:43
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un, aynı gün içerisinde iki Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ile görüşmesi dikkat çekti.

Yılmaz Tunç, 7 Ekim Salı günü Adalet Bakanlığı'nda Cumhurbaşkanı Başdanışman Oktay Saral ile Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum ile bir araya geldi.

Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sayın Oktay Saral’la Bakanlığımızda bir araya geldik. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Bakan Tunç, bir diğer paylaşımında ise, "Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Sayın Mehmet Uçum’la Bakanlığımızda bir araya geldik. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Oktay Saral son olarak, gazeteci Fatih Altaylı ile Manifest grubunu hedef göstermesiyle gündeme gelmişti.

Saral, Manifest grubu hakkında yaptığı paylaşımda, "Manifest grubu denen bu ahlâksız-edepsiz-hayasız zebani kılıklı yaratıklar,bir daha bu teşhirciliği yapamayacak şekilde haklarında işlem yapılmalıdır" ifadelerini kullanmıştı.

Saral, gazeteci Fatih Altaylı hakkında ise, "Altaylı! Suyun ısınmaya başladı" paylaşımını yapmıştı.

