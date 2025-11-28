Bakan Tunç duyurdu: 621 hakim ve savcının ataması yapıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adli ve İdari Yargı 2025 Yılı Mazeret ve Müstemir Yetki Kararnamelerinin yayımlandığını açıkladı.

Tunç, Adli ve İdari Yargı 2025 Yılı Mazeret ve Müstemir Yetki Kararnameleri kapsamında 621 hakim ve cumhuriyet savcısının atamasını gerçekleştirdiklerini ve 1840 müstemir yetki düzenlemesi yaptıklarını bildirdi.

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNE 115 YENİ ÜYE HAKİM

Bölge adliye mahkemelerinde 115 üye hakim görevlendirildi. Ayrıca 12 ceza ve 5 hukuk dairesi olmak üzere toplam 17 yeni daire faaliyete geçirildi. Tunç, bu adımla istinaf yargısının kapasitesinin önemli ölçüde artırıldığını vurguladı.

4 YENİ AĞIR CEZA MAHKEMESİ 2026'DA AÇILIYOR

Tunç, 2 Ocak 2026 itibarıyla Beyşehir, Erbaa, Kâhta ve Merzifon Ağır Ceza Mahkemelerinin faaliyete başlayacağını duyurdu.

BÖLÜNMÜŞ MAHKEME UYGULAMASINA SON

Tunç, bölünmüş mahkeme uygulamasının kaldırıldığını belirterek 319 mahkemenin müstakil hale getirildiğini, yeni kurulan 85 mahkeme ile birlikte toplam 404 mahkemenin hizmete geçtiğini açıkladı.

İDARİ YARGIDA 219 ATAMA

İdari yargıda 219 hakimin ataması yapıldı. Diyarbakır, Kayseri ve Antalya Bölge İdare Mahkemeleri faaliyete geçirilirken, Bingöl, Amasya, Hakkari ve Şırnak'ta yeni idare ve vergi mahkemeleri kuruldu.

Tunç şunları kaydetti:

"Böylece istinaf yargısının kapasitesini önemli ölçüde artırdık. Beyşehir, Erbaa, Kahta ve Merzifon Ağır Ceza Mahkemelerinin 2 Ocak 2026 tarihinden itibaren faaliyete geçirilmesine karar verdik. Bölünmüş mahkeme uygulamasına son vererek 319 mahkemeyi müstakil hale getirdik ve yeni kurduğumuz 85 yeni mahkemeyle birlikte 404 mahkemeyi faaliyete geçirdik. İdari yargıda, 219 hakim atamasını gerçekleştirdik. Diyarbakır, Kayseri ve Antalya Bölge İdare Mahkemelerini faaliyete geçirdik. Bingöl, Amasya, Hakkari ve Şırnak'ta yeni İdare ve Vergi Mahkemelerini faaliyete geçirdik."