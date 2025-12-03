Bakan Tunç duyurdu: Engelli hükümlü ve tutuklulara 3-7 Aralık’ta açık görüş

Giriş / Abone Ol
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, infaz kurumlarında bulunan engelli hükümlü ve tutukluların, 3-7 Aralık tarihleri arasında ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla açık görüş yapabileceğini duyurdu.

Güncel
  • 03.12.2025 10:13
  • Giriş: 03.12.2025 10:13
  • Güncelleme: 03.12.2025 10:16
Kaynak: AA
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, infaz kurumlarındaki engelli hükümlü ve tutukluların 3-7 Aralık tarihleri arasında açık görüş yapabileceklerini duyurdu.

Tunç, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, "Adalet Bakanlığı olarak ceza infaz kurumlarında bulunan engelli hükümlü ve tutukluların, 3-7 Aralık tarihleri arasında ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmelerini '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' nedeniyle açık görüş olarak yapmalarına imkan sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

