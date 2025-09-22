Bakan Tunç duyurdu: TELE1 hakkında soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile soykırımcı Netanyahu’nun kıyaslandığı cümlenin bir televizyon kanalında alt bant yazısı olarak kullanılması hakkında soruşturma başlatılmıştır" ifadeleriyle TELE1 hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yılmaz Tunç, TELE1 yayınında yer alan bir KJ yazısından dolayı kanal hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Tunç, "Gazze’de insan haklarını hiçe sayarak bebekleri, kadınları ve masum sivilleri katleden Netanyahu’nun adı ile Sayın Cumhurbaşkanımızın aynı cümlede zikredilmesi; Cumhurbaşkanlığı makamına, devletimize ve aziz milletimize açık bir saygısızlıktır" ifadelerini kullandı.

TELE1 ÖZÜR DİLEMİŞTİ

TELE1'de dün gece yayınlanan "Türkiye'nin Yönü" programı sırasında ekrana "RTE'nin Netanyahu'dan farkı ne?" şeklinde bir KJ yazısı getirilmişti.

Kanal yönetimi daha sonra yaptığı açıklamada "Reji kadromuzdan kaynaklanan ve sehven yapılan bu hata nedeniyle özür dileriz" ifadelerini kullanmıştı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise “Özür için gereğinin yapılması gerekir. Cumhurbaşkanımıza dönük saygısızlıklarla hukuki ve siyasi zeminde en net şekilde mücadele edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın” açıklamasında bulunmuştu.