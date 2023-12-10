Bakan Tunç, 'Gündem Filistin' sözlerini reddetti

Adalet Bakanı Tunç, Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlunun çarptığı bir motokuryenin hayatını kaybettikten sonra yurt dışına kaçmasına ilişkin soruyu, ‘Gündemimiz Filistin’ diyerek geçiştirdi. Daha sonra Tunç, bu haberleri reddederek 'dezenformayon' olarak niteledi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olduktan sonra ülkeden kaçan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohamed Hassan Sheikh Mohamud'la ilgili soruyu geçiştirmek için ‘Filistin gündemini’ öne sürdü.

Muhabirin, “Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu…” diye başlayan sorusunu kesen Tunç, “Gündem Filistin… Bakın gündem Filistin… Tamam mı?” dedi. Muhabirini soruyu sürdürmesi üzerine Tunç, “Gündem Filistin arkadaşım… Arkadaşım Filistin bak…”diye çıkıştı.

Bu sözleri gündem olan Tunç kendini savundu. Kameralar önünde verdiği bu yanıtı reddeden Tunç, "Şu anda Filistin ile ilgili programdayız" dediğini öne sürdü. Tunç X'ten şu açıklamayı yaptı:

"Bu tam anlamıyla bir dezenformasyondur. Bir gün önce Fox muhabirinin Ankara’daki aynı konudaki sorusuna 'sıfatı ne olursa olsun kanun önünde herkes eşittir, olayı tüm yönleri ile soruşturacağız' şeklindeki cevabımızı bildikleri halde; Bu kez İstanbul’da Filistin ile ilgili bir programda kalabalığın arasından uzattığı mikrofonla ne dediğini duyamadığım yine Fox tv muhabirine 'şu anda Filistin ile ilgili programdayız' şeklindeki cevabımın çarpıtılarak yayılmak istenmesi tam bir dezenformasyon olup iyi niyetli bir tutum olmadığı açıktır. Vefat eden motorkurye kardeşimizin hak ve hukukunu korumak için, sorumlular hakkında gerekli soruşturmayı titizlikle takip edeceğimizi tekrar hatırlatmak isterim."

Bu tam anlamıyla bir dezenformasyondur.



Bir gün önce Fox muhabirinin Ankara’daki aynı konudaki sorusuna “sıfatı ne olursa olsun kanun önünde herkes eşittir, olayı tüm yönleri ile soruşturacağız” şeklindeki cevabımızı bildikleri halde;



Bu kez İstanbul’da Filistin ile ilgili bir… pic.twitter.com/NQeYv8QMAJ — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) December 10, 2023

NE OLMUŞTU?

30 Kasım’da İstanbul’da gerçekleşen kazanın ardından Yunus Emre Göçer, hayati tehlike altında hastaneye kaldırılıp yoğun bakıma alınırken Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Mohamed Hassan Sheikh Mohamud, savcılığın karşısına bile çıkarılmadan karakoldan serbest bırakılmıştı.

Mohamed Hassan Sheikh Mohamud, 2 Aralık’ta tarifeli uçakla Türkiye’den kaçmış, Yunus Emre Göçer ise 6 Aralık’ta yaşamını yitirmişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olay yeri incelemesi ve ilk kusur değerlendirmesi yapan polisler hakkında soruşturma başlatıldığını bildirmişti.

Kazandan sonra hayatını kaybeden kuryenin eşini arayarak ‘İntihar etti’ dediği iddia edilen polislere soruşturma başlatılmış; polislerin 'kusursuzluk' raporu da verdiği belirtilmişti.