Bakan Tunç: Herhangi bir af söz konusu değil

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kocaeli'de düzenlenen Yargı ve İş Dünyası Sempozyumu'nun ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Af" iddiaları hakkında konuşan Yılmaz Tunç, "Kamuoyunda af olarak değerlendirilen husus yanlış bir anlaşılma. Herhangi bir af söz konusu değil, böyle bir gündemimiz de söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Tunç, şöyle devam etti: "Ceza İnfaz Kanunu'nda yapılacak olan düzenlemeler cezaevlerindeki şartlarla ilgili. Yine hasta hükümlülerin şartları, onların alternatif infaz usullerinden yararlanabilmeleri, belli yaşın üzerindeki hükümlülerle ilgili, bazı suçlar hariç tutulmak kaydıyla, kapsam itibarıyla milletvekillerimizin takdirlerinde olan hususlar."

"55 bin kişinin affedileceği şeklindeki değerlendirme doğru değil" diyen Tunç, şunları kaydetti: "Covid izni vardı, 2023'ün 31 Temmuz'unda sona ermişti. Covid zamanında 3 yıl boyunca açık cezaevindeki hükümlüler izne gönderilmişti. Kapalılardaki hükümlüler de 3 yıl erken açık cezaevine çıkarak oradaki Covid tehlikesini, sağlık riskini ortadan kaldırmaya yönelik düzenlemeyi Meclisimiz yapmıştı."

"31 Temmuz itibarıyla kararları kesinleşenler ve cezaevinde bulunanlar bundan yararlanabildi" ifadesini kullanan Tunç, "31 Temmuz 2023 tarihinde kararı kesinleşmiş cezaevinde bulunanlardan önce suçu işlediği halde yargılaması uzun sürdüğü için kendinden kaynaklanmayan bir sebeple bundan yararlanamadığını ifade eden vatandaşlarımız var. Bunların talebiyle ilgili bir değerlendirme olabilecek suç tarihi itibarıyla yararlananlardan önce suç işleyenler, ama 'benim de yargılamanın uzun sürmesi nedeniyle yararlanamadım' diyen kişilerin talebiyle ilgili bir durum söz konusu. Bu Meclis'in takdiriyle ilgili bir husus" diye konuştu.