Bakan Tunç: Hukuk devleti olabilmek için kuvvetler ayrılığının olması gerekir

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi açılış töreninde konuştu.

Tunç, adaletin devletin temeli, toplumsal barış ve huzurun da teminatı olduğunu ifade etti.

Adaletin tecellisi için hukuk devletinin şart olduğunu belirten Tunç, "Hukuk devleti olabilmek için de yasaması, yürütmesi, yargısıyla üç sac ayağıyla kuvvetler ayrılığının olması gerekir. Özellikle hukuk devletinin tahkimi, hukuk devletinin inşası ve hukuk devletinin gereği içinde tarafsız ve bağımsız yargı şarttır" ifadelerini kullandı.

Tunç, tarafsız ve bağımsız yargının olabilmesi için insan unsurunun çok önemli olduğuna, hakim ve savcıların yetiştirilmesi için çalışmalar yaptıklarını savundu.

ERDOĞAN STRATEJİ BELGESİ PAYLAŞACAK

"Adalet Bakanlığı bünyesindeki bilim kurullarının aldığı görüşler doğrultusunda kanun ve mevzuatlarda sürekli yenilenmeye gittiğini" anlatan Tunç, toplumun ihtiyaçlarına cevap vermeye çalıştıklarını öne sürdü.

Alınan görüşler doğrultusunda hazırlık yapıldığını belirten Tunç, "Bu ayın sonunda inşallah Sayın Cumhurbaşkanı'mız Yeni Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni, Türkiye Yüzyılı'nın ilk yargı reformu strateji belgesini kamuoyuyla paylaşacak. O belgede koyulan hedefleri, yasamayı gerektirenler, idari uygulamaları gerektirenler tüm bunları biz tek tek ele alarak önümüzdeki 2024-2028 yıllarını kapsayacak yargı reformu strateji belgesindeki hedefler doğrultusunda hiç durmadan yargı teşkilatımızla beraber çalışacağız. Ve vatandaşlarımızın yargı hizmetlerinden memnuniyetini en üst noktaya taşımanın gayreti içerisinde olacağız inşallah" dedi.