Bakan Tunç: İddianame yazım süreçleri devam ediyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alan Tunç, "Özellikle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekten olan soruşturmalarla ilgili olarak CHP Genel Başkanı, daha soruşturmanın başından bu yana, soruşturmayı etkilemeye yönelik, özellikle haddini aşan bazı sözlerle yargı mensuplarımızı, cumhuriyet savcılarımızı tehdit ve karalamaya varan ifadeler ve sözler kullandığı hep beraber geçtiğimiz 4-5 ayda görüyoruz" dedi.

Tunç, şöyle devam etti: "Soruşturma başlar başlamaz, ilk gözaltı kararı verildiği andan itibaren hemen dosyayla ilgili beyanlarda bulundu. Halbuki dosyanın içeriği, suçlamalar, iddialarla ilgili bilgisi olmadan direkt önyargılı bir şekilde bunun adli bir soruşturma olmadığını, bir siyasi soruşturma olduğunu kamuoyuna yansıtmaya çalıştı."

"Sonraki süreçte yine soruşturma devam ederken, gözaltı kararları verilirken, tutuklama kararları verilirken ve sonrasında yine ifadeler alınırken ve soruşturmanın seyri içerisinde de özellikle soruşturmayı etkileyebilecek ifadeler kullandı" diyen Tunç, "Bu adli soruşturmaları sanki bir siyasi soruşturmaymış gibi, bunları Cumhurbaşkanımızla da ilişkilendirmeye çalışarak bir algı çalışması gerçekleştirmeye çalıştı" ifadelerini kullandı.

İDDİANAME AÇIKLAMASI

İddianame yazım süreciyle ilgili de açıklamalarda bulunan Tunç, "Hep beraber soruşturmaların seyrini beklemek durumundayız. İddianame yazım süreçleri devam ediyor. Bir taraftan soruşturmalar devam ediyor" diye konuştu.

ÖZGÜR ÖZEL'İN SORU ÖNERGESİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 7 soruluk önergesi hakkında da değerlendirmelerde bulunan Tunç, şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı'nın bakanlığımıza yönelik sorduğu soru önergesiyle ilgili yazılı cevaplarımızı Meclis Başkanlığımıza göndereceğiz. Orada bahsettiği hususlarla ilgili olarak özellikle şunu ifade ediyor. 'Türkiye'de ikili bir hukuk sistemi mi var?' diyor. Hayır. Bunu kabul etmek mümkün değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, anayasal bir devlettir. Demokratik hukuk devletidir. Anayasamızın kuralları, kanunlarımızın ortaya koyduğu kurallar işlemektedir. Ve bu kurallar çerçevesinde yargı da görevini yapmaktadır. Türkiye'de ikili hukuk sistemi yoktur. Tek bir hukuk sistemi vardır; o da demokratik hukuk sistemidir."