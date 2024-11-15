Bakan Tunç, İmamoğlu'nu hedef aldı: "Şuursuz bir hareket"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eskişehir'de basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

CHP'li belediyeler hakkında 'konser harcamaları' gerekçe gösterilerek başlatılan soruşturmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tunç, "Ankara Büyükşehir Belediye ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin özellikle birtakım organizasyonları ile ilgili bir inceleme başlatıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından müfettişler gönderildi ve onlar incelemelerini yapıyorlar" dedi.

"DENETİMDEN ÇEKİNMEYE GEREK YOK"

"Belediyelerin, kamu idarelerinin denetimi söz konusu burada" diyen Tunç, şunları söyledi: "Özellikli hem Sayıştay denetimine tabiidirler, hem de İçişleri Bakanlığı'nın müfettişlerinin denetimine tabiidirler. Burada denetimden çekinmeye gerek yok. Eğer bir eksiğiniz, bir kusurunuz varsa telaşlanırsınız. Ama burada bir eksiğiniz yoksa, müfettişin özellikle araştırmak istediği konularla ilgili olarak cevaplarınızı verirseniz zaten bir telaşa gerek yok."

İMAMOĞLU'NUN AÇIKLAMALARINA YANIT

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun soruşturmalarla ilgili "Yargı tacizidir. Emir ve talimatla yapıldığı nettir" şeklindeki ifadelerine yanıt veren Tunç, "Burada bir suçluluk telaşında bulunmamak gerekir. Özellikle yargı ile ilgili cümleler kurarken de haddi aşmamak gerekir. Yargı tacizi ne demek, Türkiye Cumhuriyeti devleti bir hukuk devleti. Anayasa'nın 138. maddesi, yargı bağımsız ve tarafsızdır, yargı hiç kimseden talimat almak ve hiçbir talimatı da dikkate almaz" diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan Tunç, şunları söyledi: "Dolayısıyla bağımsız ve tarafsız bir yargının başlatmış olduğu soruşturmaları 'yargı tacizi' diye nitelendirmek şuursuz bir harekettir. Özellikle belirli sorumluluk makamında olan kişilerin, kamu yöneticilerinin, belediye başkanlarının yargı ile ilgili cümleleri sarf ederken çok dikkatli olması lazım. 25 bin hakim ve savcımız var. Yargının yaptığı işlemler sonucunda eğer siz 'yargı tacizi, haksızca üzerimize geliyorlar' cümleleri sarf ederseniz 'demek ki gizlediğiniz bir şey mi var' der kamuoyu."