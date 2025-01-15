Bakan Tunç: İmralı'yla ikinci görüşme ile ilgili henüz talep olmadı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti heyeti ile PKK lideri Abdullah Öcalan arasındaki olası ikinci İmralı görüşmesi hakkında açıklama yaptı.

Yılmaz Tunç, "İmralı'yla ikinci görüşme ile ilgili henüz talep olmadı, olması noktasında büyük bir çaba var" dedi.

Bakan Tunç, "Bu çabayla beraber yeni görüşme talebi olursa değerlendirilir" ifadelerini kullandı.

DEM HEYETİNİN İMRALI ZİYARETİ VE ÖCALAN'IN MESAJLARI

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 28 Aralık'ta İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.

Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapmıştı.

Buldan ve Önder'in yazılı açıklamasında Abdullah Öcalan'ın açıklamalarına yer verilmişti.

Abdullah Öcalan, açıklamasında, "Sayın Bahçeli’nin ve Sayın Erdoğan’ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim" demişti.

Öcalan, "Heyet bu yaklaşımımı gerek devletle gerekse siyasi çevrelerle paylaşacaktır. Bunlar ışığında gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım" ifadelerini kullanmıştı.

Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk'ten oluşan DEM Parti heyeti, yılbaşından sonra siyasi partilerle temasa başlamıştı.

Heyet bu kapsamda AKP, CHP, MHP, Gelecek Partisi, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Yeniden Refah Partisi ile görüşmüştü.