Bakan Tunç: İmralı'yla ikinci görüşme ile ilgili henüz talepte bulunulmadı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AKP TBMM Grup Toplantısı'nda gazetecilere, DEM Parti heyeti ile PKK lideri Abdullah Öcalan arasındaki ikinci İmralı görüşmesi hakkında açıklama yaptı.

Yılmaz Tunç, "İkinci görüşme ile ilgili henüz talepte bulunulmadı, talepte bulunulması takdirde bunun değerlendirmesini gerçekleştiririz" dedi.

"Terörsüz Türkiye için büyük bir çaba var" diyen Tunç, "40 yıldan bu yana ülkemizin, milletimizin huzur ve güvenliğini tehdit eden, gelişme ve kalkınmasının önünde engel olan PKK terör örgütünün tamamen lağvedilmesi, terörsüz bir Türkiye, iç cephenin güçlendirilerek milli birlik, kardeşliğimizin daha da kuvvetlendirilerek Türkiye'nin daha güçlü olması noktasında büyük bir çaba var. Bu çabaya hep beraber destek veriyoruz" ifadelerini kullandı.

RIZA AKPOLAT AÇIKLAMASI

İstanbul'da Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da gözaltına alındığı soruşturmaya ilişkin Tunç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 47 kişi hakkında soruşturma yürüttüğünü aktardı.

Tunç, soruşturmanın ardından yargıya yönelik haksız tepkiler verildiğini iddia ederek, şöyle devam etti:

"Burada soruşturma gizli. Henüz gözaltı süreci devam ediyor, ifadeler alınıyor. Dosyadaki delilleri, suçlamaları bilmeden, tanıkları bilmeden yargıya yönelik yapılan yakışıksız ifadeleri kabul etmek mümkün değil, bu doğru değil. Hep beraber soruşturmanın sürecini beklemek lazım. Hep birlikte takip ediyoruz. Hiç kimse yargı, hukuk karşısında layüsel değildir. Yapmış oldukları yanlışlıkların, eğer suç unsuru varsa bunun hesabını soracak olan yargıdır. Dolayısıyla dosyanın içeriğini bilmeden, yargıya yönelik birtakım tehditkar ifadeler kullanmak hiç kimseye yakışmaz. Özellikle sorumluluk sahibi olan yöneticilerin, siyasetçilerin bu konuda dikkatli olması lazım."

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ'NE KAYYUM ATANACAK MI?

Beşiktaş Belediye Başkanı yerine görevlendirme yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine Tunç, "dosya kapsamına savcıların hakim olduğunu, soruşturma sürecini beklemek gerektiğini" ifade etti.

SERENAY SARIKAYA'NIN İFADE VERMESİ

Oyuncu Serenay Sarıkaya'nın ifadeye çağrıldığının hatırlatılması üzerine de Tunç, soruşturma aşamasının gizli olduğunu, yorum yapmanın doğru olmayacağını, soruşturmanın sonucunu beklemek gerektiğini kaydetti.

İSTANBUL BAROSU HAKKINDA SORUŞTURMA

Tunç, İstanbul Barosu'yla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir davaname açılmasının söz konusu olduğunu hatırlattı.

Bu işlemin, İstanbul Barosunun açıklaması nedeniyle başlatıldığını belirten Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"2 terör örgütü sanığı, ülkemizde yargılanırken, hem davası hem de soruşturması devam ederken Suriye'ye kaçan 2 sanıkla ilgili güvenlik güçleriyle gerçekleşen bir çatışmada etkisiz hale getirilmesi sonrasında, bunların gazetecilik faaliyeti nedeniyle etkisiz hale getirildiği yönünde İstanbul Barosunun bir açıklaması söz konusu oldu. Baro açıklamasında da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cenevre Sözleşmesi'ni, Roma Statüsü'nü, insancıl hukuku ihlal ettiği ve bunun savaş suçu teşkil ettiği yönünde maalesef talihsiz açıklamaları oldu. Bu açıklamalar, baroların amacı dışında yapılan faaliyet kapsamında değerlendirildiği için Avukatlık Kanunu'nun 77'nci maddesinin 5'inci fıkrası gereğince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan bir soruşturma söz konusu oldu. Bu soruşturmada da İstanbul Barosu Başkan ve yönetiminin, Avukatlık Kanunu'nun 77'nci maddesi gereğince görevlerine son verilmesiyle ilgili bir davaname açıldı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bu davaname görülecek ve hep beraber süreci takip edeceğiz."