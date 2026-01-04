Bakan Tunç, Özgür Özel'in Venezuela tepkisinden rahatsız: "Diplomatik hassasiyetleri gözetmiyor"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, ABD'nin Venezuela'ya saldırısına ilişkin yaptığı değerlendirmeye tepki göstererek, "CHP Genel Başkanı’nın sosyal medya üzerinden yaptığı, diplomatik hassasiyetleri gözetmeyen ve hukuki gerçekleri çarpıtan ifadeler nezaketsizliktir, açık bir sorumsuzluk örneğidir. Ülkemizin dış politikası, köklü bir medeniyet birikiminin izlerini bugüne taşıdığı gibi sorumlu ve ilkeli bir devlet anlayışını da yansıtmaktadır" dedi.

Türkiye’nin dış politikası, güç odaklarına göre değil; uluslararası hukuk ve millet iradesi esas alınarak şekillenir. Uluslararası hukuku ve siyasi meşruiyeti ihlal eden hiçbir girişimi kabul etmeyiz.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, adalet, hakkaniyet ve vicdan üzerine inşa edilmiş bir uluslararası sistem ihtiyacını her platformda dile getiren; küresel krizlerde devlet aklı ve uluslararası hukuk zemininde hareket eden bir liderdir.

Bu açık ve tutarlı çizgi ortadayken, CHP Genel Başkanı’nın sosyal medya üzerinden sarf ettiği, diplomatik hassasiyetleri gözetmeyen ve hukuki gerçekleri çarpıtan ifadeler nezaketsizliktir, açık bir sorumsuzluk örneğidir.

Ülkemizin dış politikası, köklü bir medeniyet birikiminin izlerini bugüne taşıdığı gibi sorumlu ve ilkeli bir devlet anlayışını da yansıtmaktadır. Bu alan gündelik malzemelerle polemik üretme alanı değildir.

Türkiye, bugün olduğu gibi bundan sonra da meşruiyet ve uluslararası hukuk temelinde hareket etmeye; krizlerin çözümünde yapıcı ve ilkeli tutumunu sürdürmeye devam edecektir."

CHP Lideri Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı değerlendirmede "Demokrasiyi savunman gerektiği zaman Maduro’yu savunuyordun, şimdi dünya düzenini savunman gerektiğinde, suskunluğunla, Trump’ın başka bir ülkeye darbesini savunuyorsun. Çünkü muhtaç hissettiğin Trump’tan çekiniyorsun" ifadelerini kullanmıştı.