Bakan Tunç'tan açıklama: Kiralarda artışla ilgili düzenleme olacak mı?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 1 Temmuz'da sona eren kiralarda yaşanan artışa ilişkin yeni düzenleme olup olmayacağı sorusuna yanıt verdi. Tunç, " 1 Temmuz itibarıyla Mecliste böyle bir düzenleme de gerçekleşmedi. O nedenle şu anda Borçlar Kanununun kalıcı maddeleri çerçevesinde yürüyecek kiralarla ilgili düzenlemeler" dedi. Tunç, ayrıca, İstanbul'da karıştığı ölümlü trafik kazasının ardından 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur'u ABD'ye kaçıran ve ardından Boston’da yakalanan anne Eylem Tok'un Türkiye'ye iade sürecine ilişkin de konuştu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Karabük’te gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur'u ABD’ye kaçıran Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesine ilişkin konuşan Tunç, ABD'de yargılama sürecinin başladığını, anne ve oğlunun tutukluluk hallerinin devam ettiğini hatırlattı.

ABD'deki adli makamlarla görüşmelerinin devam ettiğini aktaran Tunç, şunları kaydetti:

"Gerekli belgeleri, hepsinin çevirilerini yaparak gönderdik ve yine her duruşma sonrasında da ihtiyaç olabilecek birtakım açıklamaları gönderiyoruz yazılı olarak. İade edileceklerini umuyoruz çünkü burada yargılanmalarını istiyoruz. O nedenle buradan yargıdan kaçış olmamalı. Bir kişinin ölümüne ve diğer kişilerin yaralanmasına neden olduktan sonra Türk yargısından kaçmak olmaz. Dolayısıyla biz hemen kırmızı bülten kararlarımızı çıkardık ve iade taleplerimizi gönderdik. Bu kapsamda da yakalama ve tutuklama gerçekleşti. Tutuklama devam ediyor ve sonrasında da iade yargılaması sonrasında da Türkiye'ye gönderileceğini umut ediyoruz."

KİRALARDA YÜZDE 25 ARTIŞ SINIRI

Kiralarda yüzde 25 artış sınırının kaldırılmasının ardından yeni bir düzenlemenin olup olmayacağı sorulan Tunç, Meclis'te 1 Temmuz itibarıyla bu konuda herhangi bir çalışmanın olmadığını belirtti.

Tunç'un cevabının tamamı şöyle:

"1 Temmuz itibarıyla düzenleme sona erdi. 2022 ve 2023 yıllarında birer yıl süreyle uzatılmıştı, Borçlar Kanununa eklenen geçici maddeyle bu uzatılmıştı. Meclisin takdirinde olan bir husus. 1 Temmuz itibarıyla Mecliste böyle bir düzenleme de gerçekleşmedi. Enflasyonu düşürme hedefimiz var. Bu hedefimizde kararlı bir şekilde ekonomi yönetimimiz, program çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu hedef doğrultusunda inşallah bu tür sınırlamalara gerek kalmadan kendi mecrasında yürüyecektir. Borçlar Kanunumuzun ilgili maddesi zaten kira miktarının nasıl artırılacağına yönelik düzenlemeleri içeriyor. Meclis de 1 Temmuz itibarıyla gündemine almadı. O nedenle şu anda Borçlar Kanununun kalıcı maddeleri çerçevesinde yürüyecek kiralarla ilgili düzenlemeler."