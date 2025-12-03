Bakan Tunç'tan "Af" açıklaması: "Yanlış anlatılıyor"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM’de bugün Adalet Komisyonu’nda görüşülmesi beklenen 11. Yargı Paketi kapsamında yer alan düzenlemelere ilişkin açıklamalarda bulundu. “Kovid-19 düzenlemesi” olarak anılan ve 31 Temmuz 2023 öncesinde suç işleyen bazı hükümlülerin daha erken açık cezaevine veya denetimli serbestliğe ayrılmasını içeren maddenin yanlış yorumlandığını söyleyen Tunç, “Bu bir af değil” ifadelerini kullandı.

AKP Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tunç, pakette toplumsal huzuru sağlamaya yönelik önemli düzenlemeler bulunduğunu belirtti.

CEZALAR ARTIRILACAK

Buna göre, örgüt faaliyetleri kapsamında çocukların suçta kullanılmasına ilişkin cezalar artırılacak. Ayrıca meskûn mahalde silahla ateş etme cezası yükseltilecek; düğün, nişan ve asker uğurlamalarında silah kullanımına daha ağır yaptırımlar getirilecek. Trafikte yol kesme eylemleri müstakil suç sayılacak, kiralık araçlarla işlenen suçlarda cezalar artırılacak. Bilişim suçlarıyla mücadele kapsamında bankalar ve ödeme kuruluşlarına ek yükümlülükler getirilecek; cep telefonu hatlarında yeni tedbirler uygulanacak.

"AF" GİBİ SUNULMASI YANLIŞ

Tunç, pakette yer alan ve tartışmalara neden olan “Kovid-19 düzenlemesi”ne de değinerek, uygulamanın “af” gibi sunulmasının yanlış olduğunu söyledi. Daha önceki düzenlemeden sadece 31 Temmuz 2023 itibarıyla cezaevinde bulunan hükümlülerin yararlandığını hatırlatan Tunç, aynı tarihten önce suç işleyen fakat o gün cezaevinde bulunmayan kişilerin kapsam dışında kaldığını ifade etti.

Bu nedenle eşitlik ilkesinin gereği olarak düzenlemeye gidildiğini savunan Tunç, “Bu bir af değil. Burada suç tarihi bakımından aynı durumda olan kişilerin aynı yaptırıma tabi tutulmasıyla ilgili talep söz konusuydu” dedi ve bu konuda takdirin TBMM'de olduğunu söyledi.

NAFAKA TARTIŞMALARI

Adalet Bakanı ayrıca, örgütlü suçların düzenleme kapsamına alınmadığını ve suç kategorilerinde bir değişiklik yapılmadığını vurguladı.

“Süresiz nafakanın kaldırılması gündemde mi?” sorusuna ise Tunç, “Şu anda gündemde değil. Aile hukukuyla ilgili çalışmalarımız var ama şu anda gündemimizde değil” yanıtını verdi.