Bakan Tunç'tan anayasa açıklaması: "Hedefimiz demokratik, sivil, katılımcı bir anayasa borcumuzu milletimize ödemektir"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Hakimevi'nde yapılan İnsan Hakları Kurumları Değerlendirme Toplantısı’nın açılış konuşmasını yaptı. Tunç, "Bizim hedefimiz; Türkiye Yüzyılını darbe ürünü bir Anayasayla değil, temel hak ve özgürlükleri önceleyen yeni bir toplum sözleşmesiyle karşılamak, demokratik, sivil, katılımcı bir Anayasa borcumuzu milletimize ödemektir" ifadelerini kullandı.

İnsan Hakları Kurumları Değerlendirme Toplantısı’nın beşincisi Ankara Hakimevi'nde gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla Fransa’nın Strazburg kentinde Avrupa Konseyi Adalet Bakanları Konferansın’a katıldıklarını hatırlatarak bu alanda uluslararası işbirliğinin önemini belirtti.

“ERDOĞAN’IN LİDERLİĞİNDE DAHA ADİL BİR DÜNYA, DAHA GÜÇLÜ BİR ULUSLARARASI HUKUK DÜZENİ”

Erdoğan’ın liderliğinde daha adil bir dünya, daha güçlü bir uluslararası hukuk düzeni için çalışmaya devam edeceklerini iddia eden Bakan Tunç, “İnsana bakışımız, bizim medeniyetimizin mayasında yoğrulmuş hakikatlerin yansımasıdır. Bu toprakların adalet birikimi, insanı korumanın, insanı yüceltmenin, hakka sahip çıkmanın çağları aşan tecrübesidir” dedi.

“Son 23 yılda atılan adımlar; Türkiye’yi yüksek standartlı demokrasi hedefine taşıyan köklü bir dönüşümün yapı taşları olmuştur” diyen Tunç şunları kaydetti:

“Anayasanın 90. Maddesinde yaptığımız değişiklikle usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin anlaşmalarla; kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi halinde milletlerarası antlaşma hükümlerinin esas alınacağını düzenledik. 2003 yılında 4982 sayılı kanunla yürürlüğe giren bilgi edinme hakkını 2010 Anayasa değişikliğiyle Anayasal güvenceye kavuşturarak, demokratik bir yönetimin temel unsurlarından biri olan bilgi edinme hakkını güçlendirdik. Böylece vatandaşlarımızın devlete erişimini, denetim ve katılımını daha şeffaf ve güvenilir bir zemine kavuşturmayı amaçladık. Vatandaşlarımızın insan hakları ihlallerinde AİHM’ne başvurmadan önce hakkını kendi ülkesinde arayabilmesi için bireysel başvuru imkanını getirdik. İdarenin her türlü eylem ve işlemleri nedeniyle mağdur olduğunu düşünen vatandaşlarımızın haklarının takibi noktasında kurumsal bir mekanizmayı, Kamu Denetçiliği Kurumu’nu ihdas ettik. İnsan onurunu koruyan, ayrımcılığa karşı herkes için eşitlik ilkesini güçlendiren daha sağlam bir kurumsal yapı oluşturmak amacıyla Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nu hayata geçirdik.”

“HEDEFİMİZ DEMOKRATİK, SİVİL, KATILIMCI BİR ANAYASA BORCUMUZU MİLLETİMİZE ÖDEMEKTİR”

23 Ocak 2025 tarihinde açıklanan 4. Yargı Reformu Stratejisi Belgesiyle hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla 5 temel amaç doğrultusunda 264 yeni faaliyet belirlediklerini iddia eden Bakan Tunç, bu taahhütlerin ‘Türkiye’nin demokratik birikimini güçlendirme, hukuk devletinin niteliğini yükseltme ve her vatandaşın onurunu koruma sorumluluğunun açık bir göstergesi olduğunu’ öne sürdü.

Anayasada kısmi değişikliklerle önemli reformlara imza attıklarını iddia eden Bakan Tunç, “Bizim hedefimiz; Türkiye Yüzyılını darbe ürünü bir Anayasayla değil, temel hak ve özgürlükleri önceleyen yeni bir toplum sözleşmesiyle karşılamak, demokratik, sivil, katılımcı bir Anayasa borcumuzu milletimize ödemektir” ifadelerini kullandı.