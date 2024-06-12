Bakan Tunç'tan Ayşe Ateş açıklaması: Erdoğan, görüşmede "Bu konuda yargıya güvenin" demiş

Adalet Bakanı Tunç, dün gerçekleşen AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ayşe Ateş görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Tunç, "Sayın Cumhurbaşkanımız kendilerine yargıya güvenmemiz gerektiğini söyledi" ifadelerini kullandı. Tunç, AKP'nin hazırladığı sokak hayvanlarıyla ilgili yasa tasarısı ve Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının gizli tanığı Serdar Sertçelik'in iade sürecine ilişkin de konuştu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Meclis'te İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu toplantısına katılımı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Bakan Tunç, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ayşe Ateş görüşmesinin ardından Sinan Ateş cinayetine ilişkin konuştu. Tunç, "Sinan Ateş davasında 22 tutuklu var. Dosya kamuoyunun gündeminde, duruşma 1 Temmuz'da" dedi.

Ayrıca Tunç, AKP'nin hazırladığı ve sokak hayvanlarının 'uyutma' adı altında öldürülmesini öngören yasa tasarısı ve Ayhan Bora Kaplan davasının gizli tanığı Serdar Sertçelik'in iadesine ilişkin konuştu.

Bakan Tunç'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

SOKAK HAYVANLARI AÇIKLAMASI

"Meclis’teki grupta arkadaşlar değerlendiriyor. Hayvanlarımızı korumamız lazım. Onlar bizim can dostlarımız. Hayvanları koruma kanununda yapılan değişikliklerle cezaların artırılmasını sağlamıştık. Kedilere, köpeklere eziyet edenler hapis cezası aldı. Başıboş köpeklerin zarar verdiği olayları da gördük. Sokakların da korunaklı olması lazım. İnsan sağlığı da hayvan sağlığı da önemli. Taslak çalışması netleşmeden şu olacak bu olacak dememiz doğru olmaz.

ERDOĞAN "YARGIYA GÜVENİN" DEMİŞ

Sayın Cumhurbaşkanımız dikkatle dinledi ve hukuk devletinde hiçbir şeyin karanlıkta kalmayacağını söyledi. Bağımsız ve tarafsız yargı huzurunda devam eden bir dava ve soruşturma var. Bu konuda yargıya güvenilmesi gerektiğini söyledi. 1 Temmuz’da duruşma başlıyor. Dosya zaten bütün kamuoyunun gündeminde. Sorutşturması devam eden kişiler için de süreç devam ediyor. Deliller mahkemede tartışılacak. 22 tutuklu var."

ERDOĞAN-AYŞE ATEŞ GÖRÜŞMESİ AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’i 11 Haziran'da Beştepe’deki Saray'da kabul etti. Ateş, görüşmenin yaklaşık 3 saat sürdüğünü belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Özel Kalemi Hasan Doğan ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un da görüşmeye katıldığını vurgulayan Ateş, "Kızlarımı ve beni gerçekten uzun uzun dinledi. Onlar da uzun bir konuşma yaptılar. Sohbet ettiler kendisiyle. Durumu anlattık, izah ettim. Dosya hakkında konuştuk. Olayın nasıl gerçekleştiğini, detaylarıyla birlikte anlattım. Çok olumlu bir görüşmeydi. Çok memnun bir şekilde yanından ayrıldık. Bana ve eşime bugüne kadar bu iftiraları atanlar, tehdit edenler, hakaret edenler, bu suça karışanlar, bu suçu suça karışıp bunun dışında ve bu suçluları koruyanlar yarın adaletin karşısında ne söyleyeceklerini düşünsünler" dedi.

SERDAR SERTÇELİK NE ZAMAN İADE EDİLECEK?

Bakan Tunç, Macaristan'da yakalanan Ayhan Bora Kaplan davasının gizli tanığı Serdar Sertçelik'in iadesine ilişkin açıklama yaptı.

Tunç, "Dosyalarımız Macaristan makamlarına intikal etti. Orada 40 günlük geçici tutuklama kararı verilmişti. O dosyalarımızın tercümesi de yetkili makamlara ulaştı. Gerekli iade sürecini bekliyoruz" diye konuştu.