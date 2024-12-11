Bakan Tunç'tan 'çıplak arama ve işkence' açıklaması

TRT World Forum’daki konuşması sırasında AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı İsrail ile ticaret konusunda protesto eden ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan dokuz gencin çıplak aramaya maruz bırakıldıkları, ellerinde işkence izlerinin görüldüğü ve başörtülerinin kesildiği iddialarına ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi.

Tunç, "Aramalar, insan haysiyetine saygı esas alınarak gerçekleştirilir. Söz konusu aramalar uluslararası kriterler çerçevesinde yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2025 yılı bütçe görüşmelerinde konuşan Bakan Tunç, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Marmara Kadın Kapalı İnfaz Kurumu’ndaki iddialara ilişkin olarak da sizleri bilgilendirmek istiyorum.

İstanbul’da gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edilen söz konusu kişilerin Ceza İnfaz Kurumu’na alınmaları esnasında kötü muameleye maruz bırakıldı iddiaları doğru değildir. Çıplak arama yapılması kesinlikle söz konusu değildir.

Ceza ve tevkif evlerinde yapılan bütün uygulamalar, mahremiyete ve insan haysiyetine saygı esas alınarak gerçekleştirilmektedir. Söz konusu olayda fiziki ve detaylı aramalar, insan onurunu zedelemeyecek şekilde uluslararası kriterler çerçevesinde yapılmıştır. Başörtüsüne yönelik kesinlikle bir kısıtlama söz konusu değildir. Nitekim tutukluların da 'başörtüsüne yönelik böyle bir durum söz konusu değil' şeklinde beyanları söz konusudur. Sosyal medyada ya da basında birtakım dezenformasyona yönelik bilgiler değil de o kişilerin gerçek beyanlarına bakmanız lazım. Biz, başörtüsü mücadelesi yaparak buralara geldik. Biz 'başörtüsüne özgürlük' diye imza attığımız için Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde yargılandık. Ceza infaz kurumlarında 12/11/2021 tarihinde değiştirilen Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimiyle Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmeliğin 34/2-b bendinde çıplak arama ifadesi geçiyordu. O değişiklik çoktan yapıldı. Detaylı arama ve özellikle şüphe üzerine yapılan arama söz konusu.”

ELEŞTİRİLERE YÖNELİK AÇIKLAMA

Bütçe görüşmeleri esnasında yargıya intikal etmiş soruşturma ve kovuşturmalarla ilgili birçok soru ve eleştirinin gündeme geldiğini söyleyen Tunç, "Yine ülkemizin hukukun üstünlüğü endeksinde geri sıralarda olduğu iddia edildi. Bu iddiaları doğru bulmuyoruz. Endekste yer alan tespitleri kabul etmemiz mümkün değildir. Bunu kabul edersek ülkemize, devletimize ve yargımıza haksızlık yapmış oluruz. Bu çalışmanın objektif kriterlere dayanmadığı ve taraflı olduğu açıktır. Bu endeks ABD Barolar Birliği eski başkanının kurucusu olduğu Dünya Adalet Projesi adı altında bir kuruluştur. Bağışçıları, bazı ülkelerin dışişleri bakanlıkları, ulusal kalkınma ajansları, özel şahıs ve şirketlerden oluşmaktadır. İlk 50'ye baktığınız zaman bağış yapanın daha ön sıralarda olduğunu görüyoruz. Parayla sıralama belirleyen bir endeksi baz alıp Türk yargısını karalamaya çalışmak asla kabul edilemez. Nitekim Türkiye’nin önünde gösterilen ülkelerin bir kısmında, bırakın bağımsız yargıyı, demokrasi yoktur" dedi.

"İYİ Kİ BUGÜNKÜ YARGI SİSTEMİ VAR"

Bakan Tunç, Türkiye’de yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile ilgili eleştirilere yönelik, "Eğer bugün kendi mekanizması içerisinde denetlenme imkanı olan istisnai bazı kararlardan yola çıkıp genelleme yaparsanız Türk yargısına büyük haksızlık yaparsınız. Beğenmediğiniz bugünkü yargı sistemi, 1961’de işbaşında olsaydı Menderes ve arkadaşları idam edilmez, onu asmak isteyenlerden hesap sorulurdu. Bugün iş başında olan yargı sistemi 12 Eylül 1980'de iş başında olsaydı, bir sağdan bir soldan denilerek yaşları dahi büyütülerek gençler idam edilmezdi, darbecilerden o gün hesap sorulurdu ve yargılanmaları 30 yıl gecikmezdi. Bağımsız ve tarafsız olmamakla eleştirdiğiniz bugünkü yargı sistemi 28 Şubat döneminde iş başında olsaydı, üniversite birincisi kızlarımızı ağızlarını kapatarak yaka paça kürsülerden indirmeye kimse cesaret edemezdi. Vesayetçi darbecilerin koruyucu ve kollayıcısı olan, 27 Mayıs’ta merhum Adnan Menderes'e 'seni buraya tıkan kuvvet böyle istiyor' diyen, 28 Şubat'ta cübbelerini darbecilerin önüne seren vesayetçi yargı anlayışı eğer 15 Temmuz’da iş başında olsaydı bugün hiç birimiz burada olamazdık. İyi ki bugünkü yargı sistemi var, iyi ki 15 Temmuz’da iş başındaydılar. Darbecilere milletiyle birlikte karşı koydular. Milli iradenin safında yer aldılar, Demokratik hukuk devletinin tarafında oldular. O nedenle her biri ile iftihar ediyor, gurur duyuyoruz. Bundan böyle yargı hiç kimsenin arka bahçesi olmayacak. Yargı milletin yargısı olarak şerefli görevini daima sürdürecek" diye konuştu.

ADALET BAKANLIĞI'NIN 2025 YILI BÜTÇESİ

Tunç, bakanlığın 2025 yılı bütçesi ile ilgili de şunları söyledi:

"2025 yılı teklifinde Bakanlığımıza tahsisi öngörülen bütçe miktarı 280 milyar 275 milyon 802 bin TL’dir. 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bakanlığımız hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için 83 milyar 236 milyon 176 bin TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içinde eklenen ve düşülen ödeneklerle birlikte toplam ödenek 104 milyar 187 milyon 271 bin 709 TL olmuştur. Yıl sonu itibarıyla; personel ve sosyal güvenlik giderleri için 67 milyar 927 milyon 327 bin 437 TL, mal ve hizmet alımları için 22 milyar 344 milyon 925 bin 932 TL, cari transferler için 4 milyar 165 milyon 839 bin 947 TL, sermaye giderleri için 6 milyar 49 milyon 108 bin 322 TL, Sermaye transferleri için 2 milyar 978 milyon 487 bin TL, toplamda 103 milyar 465 milyon 688 bin 639 TL bütçe gideri gerçekleşmiştir. Ayrıca, Sayıştay tarafından tespit edilen hususlarla ilgili olarak kurumlarla iletişim halinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sayıştay Raporu’nda kamu zararına sebebiyet veren bir tespit bulunmadığını özellikle belirtmek isterim."