Bakan Tunç'tan Emniyet'teki kriz hakkında açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, üst düzey 3 emniyet mensubunun açığa alındığı soruşturmayla ilgili, "Yargımıza güvenimiz tam" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında üst düzey 3 emniyet mensubunun açığa alınmasıyla ilgili konuştu.

'Komplo' ve gizli tanık iddialarına ilişkin konuşan Bakan Tunç, "Soruşturma devam ediyor, yargımıza güvenimiz tam" dedi.

TBMM'de AKP'nin grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tunç, şunları söyledi:

"Devam eden soruşturmalar, devam eden kovuşturmalar, yargılamalar var. Bunlarla ilgili hususlar tüm boyutlarıyla birlikte araştırılıyor. Cumhuriyet savcılarımız iddialarla ilgili konularda gerekli soruşturmaları titizlikle yapıyor. Bu nedenle yargımıza güvenelim. Cumhuriyet savcılarımız her türlü iddiayı, en ince ayrıntısına kadar, detayına kadar inceler, araştırır, soruşturur ve yargının huzuruna getirir. O anlamda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu konuda yargımıza güvenelim. Tarafsız, bağımsız yargımız sıfatı ne olursa olsun suç işleyen yanlış yapanın üzerine gidecektir. O nedenle hep beraber soruşturmaları, kavuşturmalarının sonuçlarını beklemek lazım. Soruşturmaları takip edelim sonucuna göre hareket ederiz."